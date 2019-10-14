Снижение ставки увеличило накопления

Три первых квартала 2019 года выдались успешными для граждан, формирующих свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде России и негосударственных пенсионных фондах (НПФ). Доходность государственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ и НПФ по итогам девяти месяцев превысила инфляцию более чем вдвое. Сработала благоприятная рыночная конъюнктура на фоне понижения ключевой ставки ЦБ. У НПФ остается ограниченный резерв для поддержания высокой доходности за счет удлинения дюрации портфелей, отмечают эксперты.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений расширенного портфеля (РП) ВЭБ.РФ, в котором находятся деньги «молчунов», за три квартала составила чуть более 8,2% годовых, свидетельствуют расчеты “Ъ”, сделанные на основе опубликованных в минувшую пятницу данных ГУК. По портфелю государственных ценных бумаг (ГЦБ) доходность за девять месяцев года превысила 11% годовых. Таким образом, за третий квартал ГУК по своим инвестпортфелям заработала более 2%. Из этого совокупного дохода 60–66% составил купонный доход, 14–15% — рыночная переоценка, для РП четверть пришлась на процентные доходы, а у ГЦБ они составили лишь 5% совокупного дохода, свидетельствуют данные ВЭБ.РФ.

На конец третьего квартала в РП ВЭБ.РФ было 1,8 трлн руб., из которых 36,4% было вложено в гособлигации, 33,4% инвестировано в другие бонды, 26,8% размещено на депозитах. В ГЦБ на 30 сентября было 31,1 млрд руб., чуть более трети которых вложено в гособлигации и 40,8% — в другие долговые бумаги.

Третий квартал на фоне ускоренного снижения ключевой ставки ЦБ, которая с июня по сентябрь уменьшилась на 50 базисных пунктов, и ожиданий сохранения этой тенденции (см. “Ъ” от 11 октября) был успешным для рынка облигаций. Композитный индекс бондов Московской биржи, а также ее индекс гособлигаций выросли на 3,6%. В то же самое время акции после успешного первого полугодия в июле—сентябре показали динамику значительно хуже бондов: индекс Московской биржи уменьшился за третий квартал на 1,1%. Заместитель председателя ВЭБ.РФ Сергей Лыков признает, что рост показателей ГУК, в частности, был «обусловлен благоприятной рыночной конъюнктурой».

Данная динамика отразилась и на индексах пенсионных накоплений, рассчитываемых Московской биржей для инвестдекларации НПФ. Консервативный индекс, в котором за основу взяты корпоративные облигации (85% от расчетной базы) и совсем нет акций, увеличился за квартал на 3,2%, тогда как агрессивный (40% корпоративных облигаций и 40% акций) вырос всего на 1,1%. В среднем же рост индексов пенсионных накоплений составил 2,3%.

По расчетам “Ъ”, основанным на приросте пенсионных накоплений НПФ за июль—сентябрь, схожую с индексами Московской биржи динамику по доходности показали шесть фондов, на которые приходится почти половина пенсионных накоплений. В среднем их рассчитанная доходность оказалась на уровне 2,1% (разброс от 0,4% до 2,7%) за квартал. С учетом результатов первого полугодия (средневзвешенная доходность составила 10,5% годовых (см. «Ъ-Online» от 30 августа)), по оценке “Ъ”, доходность российских НПФ незначительно упадет в третьем квартале и по итогам девяти месяцев может составить чуть менее 10% годовых.

В Банке России считают, что повысить долгосрочную доходность пенсионных накоплений могло бы увеличение дюрации их портфелей. В начале года, по оценке зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, она составляла менее трех лет. На прошлой неделе он заявил, что дюрация увеличилась «и составляет в среднем 3,2 года». В основном, по его словам, это произошло за счет увеличения в портфелях НПФ доли облигаций с погашением от трех до пяти лет.

По словам управляющего директора агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, на увеличение дюрации портфелей НПФ влияют и введение в прошлом году постоянной части вознаграждения, и обсуждаемая заморозка переходных кампаний, и появление возможности использования портфелей до погашения. «Однако эффект от них не столь значителен. Например, портфель до погашения фондам невыгодно создавать в эпоху снижающейся ключевой ставки, заморозка не стала реальностью, к тому же в условиях общей нестабильности эмитенты не готовы размещать долгосрочные бумаги, что приводит к дефициту таких инструментов»,— перечисляет эксперт. Он может сокращаться при стабилизации ключевой ставки ЦБ, хотя это не снимет опасения эмитентов перед выпуском долгосрочных бондов. Поэтому, заключает господин Митрофанов, скорее стоит ожидать роста вложений фондами в среднесрочные бумаги, что может повлиять положительно на доходность, но этот эффект будет носить ограниченный характер.

Илья Усов