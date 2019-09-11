Фонды пошли на компромисс

Промсвязьбанк заключил мировое соглашение с НПФ «Будущее» и «Сафмар» по судебному спору о выходе этих фондов из его капитала накануне санации. Фондам придется разместить 20 млрд руб. пенсионных средств в банке под символическую ставку на длительный срок. В результате сделки, которую поддержал ЦБ, банк получит дешевое фондирование, а клиенты НПФ — недополученную прибыль.

Длящееся более полутора лет судебное разбирательство (см. “Ъ” от 22 января 2018 года) Промсвязьбанка (ПСБ) и частных фондов «Будущее» и «Сафмар», а также их управляющих компаний завершилось в минувший вторник мировым соглашением. ЦБ поддержал его условия, а арбитражный суд утвердил. У ПСБ остаются вопросы еще к одному ответчику — к бывшему контролирующему акционеру банка, компании Promsvyaz Capital B. V., которая не вошла в параметры соглашения.

В декабре 2017 года накануне санации ПСБ от 20% его акций избавились фонды «Будущее» (на 8,3 млрд руб.), «Сафмар» (5,1 млрд руб.) и «Доверие» (3,1 млрд руб., фонд в этом году был присоединен к «Сафмару»). Покупателем выступила Promsvyaz Capital B. V., которая впоследствии продала акции самому банку (см. “Ъ” от 30 января 2018 года). По мнению истца, акции были куплены за его счет, и эти деньги банк утратил, потому и требовал признать эти сделки недействительными.

Согласно мировому соглашению, в целях урегулирования требований ПСБ на 16,5 млрд руб. стороны отказываются от взаимных требований и претензий. Взамен «Будущее» и «Сафмар» обязуются разместить в банке депозиты на 14,1 млрд и на 6,8 млрд руб. соответственно на шесть месяцев под 5% годовых. В дальнейшем фонды могут оставить деньги на депозитах, но процентная ставка составит уже 0,5% годовых; дата погашения для «Будущего» — 29 сентября 2029 года, а для «Сафмара» — 27 марта 2040 года. Либо они смогут полностью или частично выкупить у ПСБ субординированные облигации (со сроком погашения как у депозитов) со ставкой 2,5% годовых. При этом «Будущее» и «Сафмар» в соответствующей пропорции могут вернуть себе депозиты.

Если «Сафмару» придется вносить живые пенсионные деньги, то у «Будущего» в ПСБ находятся более 14 млрд руб. депозитов (с учетом процентов), размещенных накануне санации (см. “Ъ” от 29 января 2018 года). По словам гендиректора НПФ «Будущее» Елены Тетюниной, за счет вложения их по условиям мирового соглашения фонд выведет депозит в «ликвидные (рабочие) активы». «Мы решили основную задачу — средства клиентов останутся на балансе фонда»,— заявили в пресс-службе НПФ «Сафмар». Для «Будущего» депозит составит 5,6% от пенсионных накоплений, а у «Сафмара» — 2,7%.

«Несмотря на то что в масштабах ПСБ фондирование в 20 млрд руб. не столь значительное, однако его условия крайне привлекательные для банка»,— говорит управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его словам, по долгосрочным депозитам, ставка более чем на 5 п. п. ниже рыночной, а по субординированным облигациям — на 10 п. п. «Именно такой недополученный доход придется на время действия условий мирового соглашения для клиентов НПФ»,— указывает эксперт. Если фонды решат остаться в депозитах, то сумма возмещения ПСБ с их стороны составит суммарно 18,6 млрд руб., рассчитали участники соглашения. То есть клиенты НПФ недополучат по своим счетам соответствующий доход.

Согласно закону «Об НПФ» фонды обязаны размещать пенсионные средства исключительно в интересах клиентов и по лучшим доступным условиям.

На вопрос, насколько условия сделки, которую поддержал ЦБ, соответствуют закону, в Банке России заявили, что регулятор оценивает все сделки НПФ по приобретению или реализации активов на предмет соблюдения фидуциарных обязанностей с учетом всех фактических обстоятельств совершения сделок. В ПСБ перенаправили этот вопрос к НПФ. В «Сафмаре» заявили, что сделка «является наилучшим доступным вариантом, выбранным в целях соблюдения прав и интересов застрахованных лиц, что полностью соответствует» закону. В «Будущем» на этот вопрос не ответили. Адвокат Марина Морозова полагает, что для самих НПФ подписание мирового соглашения на таких условиях может быть оправданно с точки зрения того, что если его не заключат, то фонды могут понести более серьезные убытки по итогам судебного спора. Источник, близкий к фонду «Будущее», указал на возможность истребовать с бывших владельцев НПФ и экс-топ-менеджеров недополученный доход.

Илья Усов