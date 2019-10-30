Будущих пенсионеров поддержали планами

Минфин и ЦБ презентовали новую добровольную систему накопления граждан на пенсию — гарантированный пенсионный план. Ее разработчики надеются, что пенсионные фонды, в которых планируется формировать ГПП, включатся в кампанию по агитации и по переводу пенсионных накоплений в новую добровольную пенсионную систему. Однако ни участники рынка, ни сами разработчики не ожидают взрывного интереса и оценивают приток в нее в первые годы в 1–3 млн человек.

Успех внедрения гарантированного пенсионного плана (ГПП), законопроект о котором был представлен ЦБ и Минфином 29 октября, будет во многом зависеть от деятельности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. «Схема должна быть понятна гражданину, и здесь задача НПФ — донести, как эта схема работает»,— считает топ-менеджер регулятора. Кроме того, по его словам, фонды получили возможность подтвердить, что «профессиональное управление денежными средствами граждан действительно дает доходность… больше, чем по другим понятным и доступным населению инструментам».

ГПП — это стандартизированный пенсионный план, на который будет перенесена большая часть инфраструктуры, разрабатываемой для системы индивидуального пенсионного капитала. При этом сохраняется добровольность присоединения граждан к этому плану, в который, в частности, можно конвертировать накопленные гражданами средства по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), оцениваемые в 4,5 трлн руб. Предполагается стимулирование граждан и работодателей к отчислению в ГПП за счет налоговых стимулов (см. подробнее «Ъ-Online» от 25 октября). Введение новой системы планируется с 2021 года.

Согласно опубликованному законопроекту, средства ГПП — это обособленная часть пенсионных резервов, которые будут инвестироваться по правилам, разработанным для пенсионных накоплений. При этом в отличие от пенсионных накоплений ГПП можно будет пополнять за счет новых взносов. Их размер будет определяться клиентом самостоятельно (см. “Ъ” от 23 июля) либо в процентах от заработной платы, либо в абсолютном значении. Исчислять и удерживать такие взносы будет работодатель. Гражданин вправе приостановить уплату взносов, но не более чем на пять лет. По истечении сроков приостановки автоматически начинает действовать предыдущая ставка.

Вознаграждение НПФ остается почти таким же, как и в системе ОПС. Введенная в прошлом году постоянная часть вознаграждения (management fee) будет составлять 0,75% от резервов ГПП. Однако в законопроекте уточняется, что доля management fee «подлежит снижению» по мере роста средств ГПП, предусмотренного пенсионными правилами этого плана. «В отдельном указании ЦБ может заложить основные принципы такого снижения»,— заявил источник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения законопроекта. Кроме того, переменную часть вознаграждения (success fee) в виде 15% от инвестдоходов НПФ сможет брать не ежегодно, как сейчас, а лишь после их фиксации, срок которой не может превышать пяти лет. Вместе с тем, согласно законопроекту, НПФ смогут сэкономить на оплате вознаграждения управляющим компаниям (УК). Предполагается, что фонды могут «осуществлять размещение… резервов ГПП самостоятельно или с привлечением УК», правда ограничения на самостоятельное размещение могут быть наложены в нормативных документах ЦБ.

1 миллион человек планирует привлечь Минфин в первый год действия нового пенсионного плана

В НПФ считают, что пока рано говорить о потенциале ГПП. Среди факторов, влияющих на судьбу нового плана, гендиректор НПФ «Открытие» Михаил Моторин выделяет и общеэкономическую ситуацию в стране, и степень активности позиции Минфина и Минтруда в работе с населением и работодателями и т. п. В НПФ Сбербанка говорят о возможности доработки законопроекта. Впрочем, в расчете на новые взносы участники рынка готовы привлекать клиентов к переходу из ОПС в ГПП. «ВТБ Пенсионный фонд» планирует информировать застрахованных лиц о новой схеме по оплате взносов с налоговыми преференциями, заявили в фонде. «Основное преимущество — это возможность дополнительных взносов и со стороны клиентов, и со стороны работодателей»,— указывает также гендиректор НПФ «Сафмар» Денис Сивачев.

Впрочем, на предлагаемые стимулы и агитационные возможности в ЦБ и Минфине надеются не сильно. В финансово-экономическом обосновании к поправкам к Налоговому кодексу говорится, «что основными активными участниками ГПП в 2021 году могут стать около 1 млн человек со средней ставкой пенсионного взноса 2% от заработной платы (сейчас более 75 млн граждан имеют пенсионные накопления.— “Ъ”)». Как оценивают в Минфине, в последующем будет постепенный рост этих показателей, что повлияет на выпадающие доходы для бюджета: в 2021 году они составят 4,6 млрд руб., в 2030 году достигнут 8,2 млрд руб. Гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов считает, что к 2030 году около 2 млн человек, имеющие пенсионные накопления, захотят перевести их в ГПП с целью их дальнейшего пополнения, и 1 млн граждан, начавших трудовую деятельность после 2013 года, будет интересен новый продукт. «Нельзя забывать о деньгах, которые придут от людей, самостоятельно выбравших НПО и которым будут интересны стимулы, предусмотренные новым пенсионным планом»,— отмечает эксперт, оценивая число таких граждан в 1 млн человек.

Илья Усов