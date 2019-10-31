Элла Памфилова боится «ТИКов-оборотней»

Число избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО) может сократиться, а их функции перейдут к территориальным избирательным комиссиям. Так, часть ИКМО ликвидируют в Санкт-Петербурге, где муниципальные выборы в единый день голосования 8 сентября сопровождались скандалами. Впрочем, процесс сокращения числа ИКМО идет уже давно. У руководства Центризбиркома есть сомнения в том, что эти структуры нужны российской избирательной системе.

Ситуация на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге сразу вызвала недовольство у главы ЦИКа Эллы Памфиловой: в связи с сообщениями о множестве нарушений в период подготовки к единому дню голосования она даже допускала возможность их отмены, а через две недели после выборов поручила коллегам из петербургского избиркома проанализировать поступившие жалобы и отчитаться. Речь шла о необоснованных отказах в регистрации, создании препятствий для кандидатов при подаче документов, преждевременном закрытии избирательных участков, нарушении порядка рассмотрения жалоб и т.д. Так, городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга в июле отменила более 150 отказов в регистрации кандидатам в муниципалитетах города, причем некоторые ИКМО оспаривали решения городского избиркома в суде.

В среду председатель городского избиркома Санкт-Петербурга Виктор Миненко отвечал на вопросы ЦИКа. «Что там по составу комиссий, правильно ли они были сформированы? — спросила его госпожа Памфилова.— Кто эти качки разного рода, которые создавали физический фильтр, чтобы не подпустить реальных кандидатов для сдачи документов? По чьему заказу они работали? Почему участки были закрыты? По каким причинам, кто и зачем прятал эти выборы?»

В ответ господин Миненко рассказал, что результаты работы 16 ИКМО были признаны неудовлетворительными и четыре из них решено расформировать — речь идет о муниципалитетах «Екатерингофский», «Семеновский», «Коломяги» и «Сергиевское». Госпожу Памфилову этот ответ не успокоил. Она поинтересовалась, какую ответственность понесут члены остальных 12 «неудовлетворительных» ИКМО.

Господин Миненко сообщил, что питерский горизбирком подал 18 обращений в прокуратуру и по четыре — в Следственный комитет и МВД. Он пообещал подготовить пакет изменений в избирательное законодательство Санкт-Петербурга. В частности, к выборам в Госдуму 2021 года предлагается увеличить число территориальных комиссий и возложить на них функции ИКМО. Сейчас на территории Санкт-Петербурга 30 ТИК, на каждую из которых приходится около 127 тыс. избирателей.

Центризбирком постановил поручить Санкт-Петербургской избирательной комиссии до 10 декабря принять все необходимые меры для формирования дополнительных территориальных избирательных комиссий. При этом госпожа Памфилова обеспокоилась, не придут ли на работу в новые комиссии члены расформированных:

«Больше всего я боюсь, чтобы у нас "ТИКи-оборотни" не появились, чтобы во вновь образованных ТИКах не оказались те же фальсификаторы и нарушители, которые сидели в ИКМО».

Ранее госпожа Памфилова заявляла, что по итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге требуется кардинальная реформа, очищение и оздоровление избирательной системы города, чтобы к следующим выборам «не провалиться».

Судьба питерских муниципальных избиркомов может постичь аналогичные структуры по всей стране. «Проблемы деятельности ИКМО в Санкт-Петербурге и вообще в стране обсуждаются не в первый раз,— отметил заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев.— Есть две версии. Одна состоит в том, что ИКМО выполняют важную функцию, которую другие комиссии выполнять не смогут. Вторая версия, что ИКМО — это непонятный придаток в системе избирательных кампаний, который функционирует как государство в государстве».

Cопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин рассказал “Ъ”, что попытки избавиться от ИКМО предпринимаются не первый год, и в ряде регионов они были успешны: в Москве, например, муниципальных комиссий нет с середины 2000-х. «Сейчас осталось около 400 ИКМО в крупных городах. Иногда они ведут собственную политику, что вызывает недовольство у избирательной "вертикали",— сказал господин Бузин.— В 2010 году был изменен порядок формирования ИКМО, в соответствии с которым половина их состава формируется региональными избирательными комиссиями». Сейчас вопрос встал более остро. Но предшественник Эллы Памфиловой в ЦИКе Владимир Чуров точно так же ругался на ИКМО из-за муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, напомнил господин Бузин.

Ксения Веретенникова