БАМу подставят плечо с погоном

Задача ускоренного расширения БАМа и Транссиба, сроки которого ОАО РЖД не вполне выдерживает, потребовала применения проверенных временем методов. Как сообщил глава монополии Олег Белозеров, она собирается привлечь к работам на этих объектах военных строителей. По данным источников “Ъ”, стройка нуждается в «десятках тысяч» рабочих рук. Железнодорожные войска уже принимали непосредственное участие в строительстве БАМа в 1970–1980-х годах. По мнению экспертов, использование военных — вполне оправданное решение, которое даст большую гарантию соблюдения сроков.

К завершению работ по модернизации Восточного полигона привлекут военных, сообщил генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров. «Такие переговоры ведутся, и это очень интересно,— сообщил он.— Мы вместе работали над объектами, у них есть и техника, и компетенции, а объем строительства сейчас большой, и нужно правильно распоряжаться имеющимися строительными мощностями. Поэтому мы с ними хотели бы в этой части взаимодействовать». О каких участках и каком объеме работ идет речь, господин Белозеров не пояснил. Завершения переговоров следует ожидать в ближайшие четыре-пять месяцев, сообщил он. В ОАО РЖД более подробных комментариев не дали.

По оценке двух собеседников “Ъ”, главная проблема с завершением работ по Восточному полигону — рабочие руки. Нехватка строителей оценивается в десятки тысяч, говорит один из них.

При этом в строительстве БАМа активно участвовали железнодорожные войска СССР: они проложили почти 1,5 тыс. км главного хода на участке Тында—Комсомольск-на-Амуре в 1974–1984 годах.

ОАО РЖД в 2019 году сократило объемы инвестпрограммы на 57 млрд руб., в том числе по проекту Восточного полигона, одной из причин назывались проблемы с подрядчиками. Проблемы есть, но несущественные, говорил Олег Белозеров в интервью “Ъ” 1 октября. Глава Минтранса Евгений Дитрих, в свою очередь, заявлял, что Минтранс ищет решения, которые позволят подрядчикам выполнять работу без задержек. В целом в 2020–2022 годах инвестиции в инфраструктуру Восточного полигона снизились на 161 млрд руб., компенсировать это ОАО РЖД планирует за счет увеличения веса поезда и сокращения интервалов движения (см. “Ъ” от 25 октября).

Опыт взаимодействия с военными строителями у ОАО РЖД есть: так, в 2015–2017 годах они привлекались для строительства обхода Украины (участок Журавка—Миллерово). Впрочем, военные выполняли не все работы: только укладку земляного полотна и возведение верхнего строения пути на нескольких перегонах. В ОАО РЖД отмечают, что качеством проведенных работ удовлетворены. Также в 2018 году глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что железнодорожные войска примут участие в строительстве ветки Кызыл—Курагино, ведущей к Элегестскому угольному месторождению.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что военные «всегда готовы что-то строить, лишь бы строить».

Преимущество военных строителей в том, что они точно выдержат сроки, отмечает замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук: в силу военной дисциплины и совершенно другого отношения к исполнению задач. Также, по его мнению, ОАО РЖД выгодно поддерживать компетенции военно-строительного комплекса в области строительства железных дорог. Постоянное наличие сложных проектов позволяет офицерам и личному составу не утрачивать эти компетенции даже с учетом срочной службы, что благоприятно с точки зрения поддержания конкуренции в строительстве. А качество, которое могут предложить военные, ничуть не хуже, чем у гражданских строителей, уверен эксперт. Кроме того, военные строители могут оперативно подключиться к решению задач без раскачки, характерной для гражданских.

Наталья Скорлыгина, Сочи