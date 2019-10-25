Новый вес на старые рельсы

ОАО РЖД, которое отложило инвестиции в инфраструктуру Восточного полигона в размере 161 млрд руб., намерено закрыть пробел закупкой новых локомотивов и увеличением частоты движения. Тем не менее Совет потребителей монополии обеспокоен тем, что та рискует не вывезти целевые объемы грузов в направлении дальневосточных портов. А источники “Ъ” на рынке отмечают, что заменить локомотивами инфраструктурные работы можно отнюдь не всегда — так, пострадают месторождения, ввод которых зависит от постройки железнодорожной ветки.

Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД рассмотрел финансовый план и инвестпрограмму монополии на 2020–2022 годы (см. "Ъ-Онлайн" от 15 октября). Финансовыми показателями совет остался доволен, чего нельзя сказать о физических. В экспертном заключении (есть у “Ъ”) совет отмечает, что инвестпрограмма компании предполагает сокращение расходов на развитие БАМа и Транссиба на 2020–2022 годы на 161 млрд руб. по сравнению с долгосрочной программой развития (ДПР).

Потребители видят риски недостижения целевых показателей по вывозу грузов — в первую очередь, в адрес портов Ванино, Находка и Восточный-Находка, сообщается в документе. Но при этом, говорится со ссылкой на разъяснения ОАО РЖД, «целевые показатели по пропускной и провозной способности останутся на уровне, утвержденном в комплексном плане» модернизации инфраструктуры. Источник, знакомый с ходом диалога между ОАО РЖД и потребителями, рассказал “Ъ”, что ОАО РЖД планирует утяжелить составы (пустить большее количество составов весом 7100 тонн) и повысить частоту движения на электрифицированных участках. Также создана и уже один раз собиралась рабочая группа, в рамках которой исходя из имеющегося лимита средств потребители будут определять, в какие именно участки ОАО РЖД следует вкладывать в первую очередь, рассказал собеседник “Ъ”.

ОАО РЖД придерживается взятых обязательств по выполнению перевозок на Восточном полигоне, сообщили “Ъ” в монополии. Так, в результате реализации первого этапа планировалось обеспечить вывоз грузов с основных месторождений Восточного полигона в объеме от 113,2 млн до 124,9 млн тонн, а ОАО РЖД ожидает выйти на плановый объем в 113,6 млн тонн погрузки угля «уже в 2019 году и обеспечить достижение запланированных проектом параметров к концу 2020 года».

Первая очередь модернизации БАМа — многострадальный проект, напоминает источник “Ъ” в отрасли: принятый в 2012 году паспорт проекта предполагал окончание работ еще в 2017 году, потом ввод был перенесен на 2019 год. В августе 2018 года проект был утвержден на президентской комиссии по ТЭК, в марте этого года — на заседании правительства, но уже в июне ввод был перенесен на 2020 год, а сейчас — на 2021 год. По сути, говорит источник “Ъ”, до 2023 года движение останется прежним: 101 пара поездов в сутки. По Восточному полигону получается, что ОАО РЖД планирует выполнить шестилетнюю инвестпрограмму за последние два года, отмечает собеседник “Ъ”, придется ждать и сдерживать объемы погрузки. Вся надежда на тяжеловесное движение, говорит он: для Востока будут использоваться только инновационные вагоны. По его словам, не все потребности можно закрыть дополнительными локомотивами: где-то путей у новых предприятий в принципе нет. Например, в Хакасии развивается Восточно-Бейский кластер, в Тыве — Элегест. И если кузбасский уголь «будет худо-бедно ехать», то сдвигом на более поздний срок будет поставлен крест на росте добычи в Хакасии, прежде всего у заявлявшего наиболее высокие темпы роста «Коулстара» Эдуарда Худайнатова (Бейское месторождение). Элегест также оказывается под угрозой невывоза. Если сдвиг развития на Востоке будет утвержден, возможно, придется корректировать планы развития предприятий Дальнего Востока, портов, а следовательно, и планы по социальному развитию региона. Заморозка роста погрузки больно ударит по «Уралвагонзаводу», у которого упадет спрос на продукцию, говорит источник “Ъ”, и тем операторам, которые массово закупают парк,— например, «Модум-транс» и ГТЛК (см. “Ъ” от 16 октября).

ОАО РЖД вынуждено делать хорошую мину при плохой игре, не признавая реальный масштаб проблем со строительством и вводом объектов на БАМе и Транссибе, хотя некоторые успехи в реализации альтернативных мероприятий по повышению провозной и пропускной способности есть, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Формальное выполнение KPI позволяет рапортовать об исполнении указов и поручений президента, однако если бы объекты инфраструктуры были построены и введены в срок, уже сейчас грузопоток был бы выше, причем в ряде случаев мы получили бы новую грузовую базу, а не ее перераспределение»,— отмечает он.

Наталья Скорлыгина