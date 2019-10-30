Акции «Газпрома» ускорили рост после сообщений о «Северном потоке-2»

Акции компании «Газпром» ускорили рост, следует из данных Московской биржи. Резкий скачок произошел примерно в 15:30. В ходе торгов стоимость акций достигала 265,26 руб. за бумагу. К 16:30 цена акций понизилась до 263,37 руб. (+4,06%). Ранее акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум: в ходе торгов их цена выросла на 1,86%, до 257,82 руб. за бумагу.

Сегодня, 30 октября, Дания разрешила строительство «Северного потока-2» через свои воды. Именно от этого зависело, будет ли газопровод запущен в намеченные сроки.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Проектом занимается компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является ПАО «Газпром».

Подробнее о ситуации с «Северным потоком-2» — в материале “Ъ” «Дания разрешила "Газпрому" строить "Северный поток-2"».