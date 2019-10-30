Акции «Газпрома» обновили 11-летний максимум

Ценные бумаги «Газпрома» с начала открытия выросли на 1,86%, до 257,82 руб./шт., на 12:42, согласно данным Московской биржи. Такой отметки акции компании не достигали с лета 2008 года.

С момента открытия торгов акции компании продолжили рост. Причиной этому стали новости о газопроводе «Сила Сибири», который накануне заполнили газом. Официальный запуск магистрали запланирован на начало декабря. «Интерфакс» назвал акции «Газпрома» одними из самых перспективных с целью до конца года: бумаги могут превысить 300 руб./шт. к концу текущего года.