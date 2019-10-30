Инспекторы ГИБДД вооружатся алко- и наркотектором

Проверять водителей на опьянение будут по-новому: устройство под названием алкотектор представили разработчики на профильном форуме. Как заявил глава ГИБДД Михаил Черников, внедрить их планируют в следующем году. Как работает алкотектор? И зачем он нужен? Об этом — Иван Якунин.

Сначала разберемся в терминах. Алкотестер — это привычное устройство, которое измеряет количество промилле, а алкотектор лишь покажет, употреблял водитель спиртное или нет. Если нет, загорится зеленая лампочка — можно ехать. Если да, будет сигнал красного цвета. Но есть важный нюанс: это не значит, что водитель обязательно выпил. После теста его обязаны по старинке проверить алкотестером с соблюдением всех формальностей.

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Новое устройство сработает быстрее, уверяют разработчики, и будет эффективным во время массовых рейдов. Другое ноу-хау — это наркотектор. Его тоже планируют выдать инспекторам. Устройство покажет наличие психотропных веществ в организме, но только самых распространенных. Как он работает, рассказал “Ъ FM” разработчик прибора, гендиректор компании «Алкотектор» Александр Сидоров: «Отборником, который на конце имеет пористый материал, хорошо впитывающий жидкость, собирают слюну в полости рта.

В течение трех минут он собирает необходимое количество слюны, которая дальше анализируется.

Выдерживается определенное время — порядка десяти минут. Если есть подозрение, что вещество содержится в слюне человека, тогда нужно будет проводить дополнительные измерения в лаборатории».

Для чего все это нужно? По подсчетам ГИБДД, в прошлом году за нетрезвое вождение прав лишились почти 200 тыс. водителей, а в 2017 — 400 тыс. Может быть два вывода: либо водители перестали пить, либо их перестали ловить. При этом растет число аварий с участием пьяных водителей и число пострадавших. Новая технология поможет с этим бороться, говорит сенатор, бывший начальник главного управления ГИБДД Владимир Федоров: «Все новое — хорошо забытое старое. В советское время именно так и было.

Был прибор, с помощью которого определяли только наличие или отсутствие алкоголя.

Дальше водителя надо было вести к врачу на освидетельствование. Поэтому я считаю, что такая мера правильная. Чтобы попусту не тратить время, можно сразу проверить водителя, а если есть основания, то дальше уже разбираться с ним более подробно. Требуется просто ввести поправку».

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Пока устройства только тестируют. Перед тем как их внедрить, нужно исправить несколько законодательных противоречий, внести поправки в порядок освидетельствования водителя. МВД уже разработало соответствующее постановление. Там, кстати, сказано, что отказ водителя дунуть в алкотектор не должен повлечь никаких последствий, так как его показания для инспектора — это лишь сигнал, как запах изо рта или несвязная речь.

Тем не менее коррупционные риски у нововведения высоки, рассуждает эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько: «Поскольку далеко не все водители разбираются в этих приборах, вполне возможно, что некоторые инспекторы будут использовать для такого предварительного исследования любые портативные приборы, которые продаются в автомагазинах. Водителю будет не так просто понять, то ли это личный прибор инспектора и его измерения не имеют доказательной силы, то ли это официальный прибор, который может быть принят на вооружение ГИБДД. Как сейчас это часто бывает: предложат водителю дыхнуть на некую коробочку, и эта коробочка заморгает красной лампочкой, а дальше начнется всем известный разговор: “Что будем делать?”».

Отдельный вопрос — сколько будет стоить реализация такой инициативы. Разработчик наркотектора рассказал “Ъ FM”, что одно устройство стоит от 60 до 70 тыс. руб. Допустим, инспекторов ГИБДД экипируют, но у устройства есть расходники. Один тест на определение в слюне девяти видов наркотиков будет стоить ведомству почти 1 тыс. руб. Как часто ГИБДД сможет себе позволить такие рейды?

Поставщик алко- и наркотекторов для ГИБДД пока не определен. Его выберут с помощью тендера, сроки которого еще не оговорены.