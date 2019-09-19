Камеры «нашли» водителей без полисов

Автостраховщики представили первые результаты пилотного проекта по поиску автомобилистов без ОСАГО с помощью городских камер. В Москве таких водителей больше 10,5 тыс., сообщили в Российском союзе автостраховщиков. Пилотный проект по проверке наличия ОСАГО у водителей запустили в конце лета. Пока им высылают только предупреждения вместо штрафов.

Как пояснили в РСА, из более чем 10,5 тыс. автомобилистов за разъяснениями обратилось меньше 1% водителей. У них на руках были полисы ОСАГО, но данные о них отсутствовали в автоматизированной системе, а сами бланки были зафиксированы как незаполненные. Такое могло произойти только по вине самих страховых компаний, говорит руководитель портала «Вернем страховку.рф» Илья Афанасьев. Если бы автомобилист получил реальный штраф, то у него были бы все шансы его оспорить в суде. «У меня есть давнишний прецедент, когда страховая компания отказала в выплате потерпевшему в связи с тем, что у виновника полис ОСАГО якобы был оформлен на другую машину. По базе РСА автомобиль пробивался, и полис на него у виновного был.

Но то, что страховая тогда смухлевала с базами данных, является фактом, подтвержденным решением суда.

Поэтому говорить о том, что это проблема автовладельцев, совершенно неправильно: учет и ведение базы находится под контролем Российского союза автостраховщиков. То, что компании, выдавая полис, не вносят его в базу, это, согласно Уголовному кодексу, элементарное присвоение и растрата. Человеку нужно будет тратить свое время, а, возможно, и деньги на то, чтобы обжаловать этот штраф и подтверждать наличие полиса ОСАГО для того, чтобы его снять. Но я бы в данной ситуации подавал заявление в прокуратуру на проведение проверки по факту наличия преступления по статье “Присвоение или растрата”»,— говорит Афанасьев.

Идея штрафовать водителей, у которых нет полисов ОСАГО, с помощью дорожных камер появилась в 2015 году. В качестве пилотной площадки выбрали Москву. Заработать система должна была еще в ноябре прошлого года, но с тех пор дата запуска сдвигалась как минимум четыре раза. По данным “Ъ”, это было связано с тем, что до сих пор не налажен обмен данными между Российским союзом автостраховщиков, ЦОДД и Госавтоинспекцией. Только после этого сервис заработает в полную силу. Но сопредседатель Центра развития инициатив страхового рынка Александр Коваль не верит, что это произойдет в ближайшее время:

«Данные тех камеры, которые работают, в первую очередь идут в базу ГАИ, а не в РСА, хотя те должны быть связаны между собой. Но данные там не совпадают. Причем есть одна вещь, которую до сих пор никто не объяснил: страховщики говорят о том, что в их базе данных 35-37 млн договоров, а в базе ГАИ числятся порядка 55 млн автомобилей, которые ездят по дорогам общего пользования. Где же тогда остальные? Надо понимать, что данные ГАИ — это государственная база, а значит, другая мера ответственности. За базу РСА же никто не отвечает. Эта ситуация будет еще долго продолжаться. И когда кто-то строит прогнозы, что мы с нового года или через месяц-два все сделаем, то не стоит этому верить, это случится очень и очень нескоро. Но, конечно, этой работой нужно заниматься, и систему нужно отлаживать».

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По планам Российского союза автостраховщиков, штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО по новой системе будут в начале следующего года. Если камеры зафиксируют нарушителя, то ему придется заплатить 800 руб. А после завершения пилотного проекта в Москве система заработает в Казани и Санкт-Петербурге, обещают автостраховщики.

Владислав Викторов