Такой номер у них теперь не пройдет

МВД, Минтранс, Минюст, ФТС и ФСБ по поручению правительства разработают систему, которая позволит штрафовать за нарушение ПДД владельцев машин с иностранными номерами. Сейчас послать им «письмо счастья» практически невозможно: нет необходимых данных. Лидерами среди иностранцев-нарушителей в Москве являются машины с украинскими номерами. По данным “Ъ”, столичные власти и ГИБДД уже нашли решение: инспекторы, получив список злостных уклонистов, будут останавливать машины, проверять и оформлять все ранее вынесенные постановления на водителя, который находится за рулем.

Вице-премьер Максим Акимов поручил МВД, Минтрансу, Минюсту, ФТС и ФСБ, правительству Москвы, Ространснадзору и Российскому союзу автостраховщиков до 15 октября подготовить и представить в правительство план («дорожную карту») действий по созданию системы наказания водителей-иностранцев, нарушающих ПДД и уклоняющихся от ответственности. Поручение закреплено протоколом заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Представитель господина Акимова подтвердил “Ъ” этот факт.

Проблема наказания водителей-иностранцев обсуждается уже много лет, но эффективного решения до сих пор нет. Острее всего проблема стоит в Москве.

За полтора минувших года в городе выявлено 1,86 млн нарушений, совершенных на автомобилях с иностранными номерами (данные столичного правительства). При этом удалось вынести только 28,8 тыс. постановлений, в остальных случаях (более 98% от общего числа нарушителей) данных на собственников автомобилей не было. Больше всего нарушителей на машинах с Украины (24 тыс. машин), из Армении (1,75 тыс.) и Молдавии (1,47 тыс.). В топ-10 также входят автомобили с болгарской, грузинской, германской, латвийской, азербайджанской регистрацией. Данные ФТС о владельце машины часто неполные, использовать их не получается. Если же нарушитель приехал из Белоруссии или Казахстана, то при пересечении границы сведения об автовладельце вовсе не фиксируются. С 2018 года действует межправительственное соглашение между Россией и Белоруссией об обмене сведениями о нарушителях, но протокола информационного обмена нет.

Проблема наказания иностранцев обсуждалась в ходе заседания Госсовета по безопасности движения в июне этого года. По его итогам Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года «принять меры по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков».

По сведениям “Ъ”, в качестве временного решения московские власти и ГИБДД разработали такую схему. Столичный Центр организации дорожного движения, используя данные с камер, составит список самых злостных нарушителей с иностранными номерами. Сведения будут переданы ДПС, инспекторы которой остановят машину для проверки документов. Водитель, если признает совершенные нарушения, будет доставлен в УГИБДД по Москве, где на него оформят все постановления, выявленные за последние два месяца (срок давности привлечения к административной ответственности). Доставление в отделение полиции, напомним, допускает КоАП.

Сведения о собственнике внесут в базу данных, чтобы потом выносить постановления автоматически. По данным “Ъ”, в ближайшее время этот механизм начнут тестировать, причем не только в Москве, но и ряде других регионов.

В дальнейшем должна пройти интеграция информационных систем МВД, ФТС, ФСБ, Ространснадзора и других ведомств для сбора данных о водителях, но точных сроков пока никто назвать не может.

Проблему не могут решить годами главным образом из-за несовершенства информационной системы ИСОД МВД, в которую и должны поступать сведения с таможни, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. «Она постоянно подвисает, люди даже машину не могут зарегистрировать, не говоря уже о вынесении штрафов,— говорит он.— Сначала нужно решить технические вопросы». В Белоруссии, говорит депутат, система задержания нарушителей давно работает: если машина с иностранным номером нарушает под камерой, ее догоняет ГАИ и оформляет постановление. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов говорит, что получает много жалоб от граждан Белоруссии, Армении и других государств о постоянных проверках со стороны ГИБДД. «В Москве их по нескольку раз в день останавливают, пробивают по базам. Могут продержать час, а потом отпустить,— рассказывает господин Шкуматов.— Психологически это на многих действует, в результате они ездят очень аккуратно. Дополнительные проверки с доставкой водителя в отделение лишь усилят эффект». Однако, отмечает Петр Шкуматов, проконтролировать уплату вынесенных штрафов сложно. Теоретически, говорит он, пограничная служба может проверить уплату на границе и не пустить водителя в Россию, если у него долги, но эта схема не работает с Белоруссией и Казахстаном, где пограничного контроля как такового нет.

Иван Буранов