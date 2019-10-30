«Общая победа»

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф специально прилетели в Женеву, чтобы лично поддержать запуск сирийского Конституционного комитета — проекта, над которым «астанинская тройка» работала почти два года. Главы внешнеполитических ведомств не скрывали радости, но при этом подчеркнули, что для политического урегулирования в Сирии еще предстоит пройти большой путь. Попутно министры ответили на вопрос, как долго армии их стран намерены оставаться в Сирии, и раскритиковали действия США.

«Это общая большая победа, а самое главное — это достижение сирийского народа. Подчеркну: не достижение той или иной сирийской стороны, а достижение всего сирийского народа»,— заявил Сергей Лавров по окончанию переговоров со своими партнерами по «астанинскому формату». Главы МИД трех стран прилетели в Женеву во вторник буквально на несколько часов, чтобы принять заявление в поддержку Конституционного комитета. В среду в женевской штаб-квартире ООН соберутся 150 сирийцев — представители правительства, оппозиции и гражданского общества. Вместе при поддержке спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена они торжественно объявят о начале работы сирийского Конституционного комитета, который должен выработать принципы будущего политического устройства страны.

Напомним, что идея создания комитета, который бы работал под эгидой ООН, появилась по итогам состоявшегося в конце января 2018 года в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Там же было решено, что в составе комитета будут в равной доле представлены правительство, оппозиция и гражданское общество, а основную работу будут вести 45 человек — по 15 от каждой группы. Россия, Турция и Иран взяли на себя задачу по согласованию состава комитета с ООН. Работа была завершена в декабре прошлого года. Тогда же министры иностранных дел трех стран лично приехали в Женеву, чтобы передать списки предыдущему спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре. Но в ООН отказались утвердить состав комитета. На досогласование буквально нескольких фамилий понадобилось почти 10 месяцев. Впрочем, попутно стороны договорились о принципах работы комитета. Главным условием правительства Сирии, которое изначально вообще ничего не хотело слышать о работе над конституцией за пределами страны, стало правило о принятии всех решений на основе консенсуса или 75% голосов.

Приезд министров в Женеву и их выступление в штаб-квартире ООН за день до начала работы комитета были очень символичными. Они как бы подчеркивали, что да, это их детище, но дальше сирийцы должны работать сами, без внешнего вмешательства при технической поддержке ООН. Именно перспектива этого вмешательства больше всего волновала трех министров. «Конституционный комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов»,— говорится в принятом ими заявлении по итогам встречи в Женеве. За соблюдением этого принципа Россия, Турция и Иран намерены строго следить.

Все три министра также подчеркнули, что старт работы комитета — это только первый шаг на пути к сирийскому урегулированию. «Понятно, что Конституционный комитет сам по себе не способен решить всех проблем. Необходимо, конечно же, параллельно решать задачи, связанные с гуманитарной ситуацией в Сирийской Арабской Республике, решать эти задачи без политизации, без дискриминации, без предварительных условий и содействовать созданию предпосылок для возвращения беженцев и перемещенных лиц к своим очагам»,— сказал Сергей Лавров.

«Я оптимистично настроен, но мы не наивны, мы в курсе, какие сложности могут быть, и как страны гаранты астанинского процесса, мы продолжим свою поддержку данному процессу»,— дал оценку предстоящей работе комитета глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Это только начало очень длительного и сложного политического процесса в Сирии»,— вторил своим коллегам иранский министр Мохаммад Джавад Зариф.

При общем согласии по принципам работы комитета, каждый из министров, выступая на пресс-конференции, сделал свои акценты. «В заявлении подтверждается наша полная приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Подтверждается наша линия на выкорчевывание терроризма во всех его проявлениях в этой стране»,— сделав ударение на территориальной целостности, сказал Сергей Лавров. С похожих позиций выступил и Мохаммад Джавад Зариф. «Иран уверен, что территория Сирии должна контролироваться сирийскими войсками и правительством, которые будут нести ответственность за обеспечение безопасности самой страны и ее границ с соседями»,— подчеркнул он. Эти слова, как и более завуалированное высказывание российского министра были явным намеком их турецкому коллеге. Буквально на днях Анкара закрепила за собой значительный кусок на северо-востоке Сирии, впрочем, Россия смогла добиться размещения на других участках границы между Сирией и Турцией сирийских военных.

Примечательно, что с началом работы Конституционного комитета совпадает срок вывода с северо-востока Сирии курдских военизированных формирований. Об этом на прошлой неделе в Сочи договорились президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. А уже во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод вооруженных подразделений курдов из зоны безопасности на северо-востоке Сирии завершен досрочно.

«Турция доверяет России в рамках выполнения сочинского меморандума, но мы не доверяем террористам. И если они не покинут обозначенные территории, то мы готовы принять необходимые меры»,— сказал журналистам Мевлют Чавушоглу. При этом он не забыл напомнить турецкую позицию, что курдским вооруженным формированиям в принципе нельзя доверять. «Конечно, мы должны верить нашим российским партнерам, так как мы работали вместе над стабилизацией ситуаций в Сирии многие годы, как делали это с Ираном. Но мы не можем верить террористам»,— сказал он, добавив, что США совершили большую ошибку, положившись на курдов.

За что покритиковать Вашингтон нашел и Сергей Лавров. «США и участники коалиции, которую они возглавляют, находятся в Сирии незаконно, вопреки позиции законного правительства САР. То, что после заявления о выводе всех вооруженных сил США из Сирии через пару дней последовало заявление о том, что они там останутся. И даже те, кто был выведен в Ирак, стали возвращаться на сирийскую территорию под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) то это, по-моему, предлог. Тем более, что еще в марте этого года руководство США публично заявило, что ИГИЛ побежден и уничтожен до конца»,— отметил Сергей Лавров. Он подчеркнул, «любая эксплуатация природных ресурсов суверенного государства без его согласия является незаконной» и пообещал отстаивать эту позицию. Кроме того, господин Лавров призвал не сравнивать согласованное с Дамаском нахождение в Сирии российских военных, а также оговоренное в Сочи размещение на сирийской территории турецких военных с продолжением американского военного присутствия в Сирии.

Со своей стороны Мевлют Чавушоглу отметил, что турецкие военные останутся в Сирии до тех пор, пока официальный Дамаск не сможет сам защищать свою территорию от террористов. «Когда придет время и сирийский режим в конце данного политического процесса будет достаточно способным для защиты территории своей страны и сможет ликвидировать террористические организации на своей территории, тогда вся территория страны будет передана самой Сирии, поскольку это территория Сирии, и мы говорим о территориальной целостности данной страны»,— заявил он, ответив таким образом не только журналистам, но и Мохаммаду Джаваду Зарифу. Впрочем, иранский министр оставил последнее слово за собой. «Мы будем в Сирии до тех пор, пока этого хотят правительство и народ Сирии. Россия и Иран находятся на сирийской территории по приглашению правительства этой страны»,— сказал он, намекнув, что турков, как и американцев, в Сирию никто не приглашал.

Примечательно, что камни в американский огород не остались без заочного ответа. Практически одновременно с переговорами «астанинской тройки» в штаб-квартире ООН в Женеве состоялась пресс-конференция заместителя помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джоэля Рейберна. «Наше послание тем, кто остается на поле битвы, кто продолжает отстаивать свои цели на поле битвы, мы говорим: сейчас пришло время остановиться. Сейчас пришло время деэскалации для того, чтобы прийти к договоренности о всеобъемлющем режиме прекращения огня и сесть за стол переговоров здесь, в Женеве... США призывают к выполнению всех аспектов резолюции СБ ООН 2254, в том числе и к немедленному прекращению огня везде, в том числе в Идлибе»,— заявил он, обращаясь в первую очередь не к сторонам сирийского конфликта, а к «астанинской тройке».

Марианна Беленькая, Женева