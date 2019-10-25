Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии. Он также отметил, что сейчас «все идет хорошо».

«Турция полностью понимает, что не следует стрелять в курдов, покидающих территорию, которая будет называться зоной безопасности, и близлежащих районов. Мне не нужно повторять, что за нарушения будут введены масштабные санкции»,— написал господин Трамп в Twitter.

Президент США напомнил, что американские солдаты продолжают покидать Сирию и скоро вернутся домой. Он также сообщил, что боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) находятся под контролем у курдов, а нефтяные месторождения под защитой.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции. США обязались вывести курдские формирования за демаркационную линию в 30 км к югу от сирийско-турецкой границы. Освобожденные территории будут совместно патрулировать Россия и Турция.

О развитии ситуации в Сирии — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».