Что еще поручил Белый дом

Помимо забот об инвестициях и реформе контроля и надзора, в правительстве напомнили Минэкономики о смежной реформе разрешительной деятельности — ведомство работает над ней с 2017 года. Тогда и был разработан законопроект, предусматривающий закрепление исчерпывающего перечня из почти 440 видов деятельности, требующих разрешений — и запрет требовать их в остальных случаях. В Минэкономики “Ъ” заявили, что документ предусматривает определение порядка осуществления разрешительного контроля, создание системы учета выданных разрешений, а также систематизацию форм и объектов разрешительной деятельности. Он внесен в Белый дом в мае и сейчас рассматривается аппаратом правительства. Его принятие, согласно поручениям, должно быть обеспечено срочно — к 15 декабря.

Финансовая часть поручений Белого дома консолидирует результаты дискуссий между ЦБ, Минфином, Минэкономики и их коллегами по правительству. В частности, Белый дом требует от Минфина, Минэкономики и ФАС с участием Банка России до 2 декабря доложить о необходимости предоставления ЦБ возможности вводить ограничения на выдачу отдельных видов кредитов. В ЦБ ранее называли два варианта: прямо ограничивать выдачу необеспеченных займов — или вводить повышенные надбавки к отдельным коэффициентам риска, не меняя общего регулирования (см. “Ъ” от 10 сентября). Тема возникла из заявлений главы Минэкономики Максима Орешкина (см. “Ъ” от 6 июня) о рисках рецессии, вызванных ростом потребкредитования. ЦБ настаивал на том, что спрос на потребкредиты вызван многолетним снижением реальных доходов населения, рост которых — ответственность правительства, а необходимые меры по ограничению роста необеспеченных кредитов уже приняты — статистика ЦБ подтвердила охлаждение сектора осенью 2019 года, но вопрос в повестке остался.

Также Минэкономики, Минкомсвязи, Минфину и ФНС при участии ЦБ поручено (п.13) «обеспечить возможность оперативного получения» банками сведений ФНС о выплатах потенциальным заемщикам «плательщиками страховых взносов» (работодателями) к 1 апреля 2020 года. Де-факто, как писал “Ъ” 28 августа, такая возможность уже реализована по так называемой «схеме черновиков» — речь идет о передаче данных справки о доходах физлиц по форме 2-НДФЛ с их согласия. Полная автоматизация процесса, по данным разработчиков, будет реализована со второй половины 2020 года.

Минфин же и Минэкономики с участием Банка России должны к 1 июля 2020 года внести законопроект о возможности частичной продажи Банком России акций санированных банков (в форме конкурсов с предъявлением к инвесторам дополнительных требований, прямой продажи одному инвестору без торгов или по итогам несостоявшихся, а также путём публичного размещения на бирже). «Одному стратегическому акционеру продать большой банк, а у нас это сейчас, по сути, единственный метод продажи, малореально. Поэтому мы должны будем расширить способы продажи»,— поясняла ранее необходимость такого проекта глава ЦБ Эльвира Набиуллина, обещая продавать такие банки «относительно большими» частями.

В социальной сфере поручения правительства затрагивают два направления — миграцию и рынок труда. В первом случае МВД и Минкомсвязи должны обеспечить иностранцам возможность подачи документов для въезда и проживания в электронном виде — до конца 2023 года. Во втором Минтруд, Минэкономики, Минфин, Минпросвещения и Минобрнауки должны обеспечить снижение безработицы в 20 субъектах РФ (в число наиболее проблемных регионов в том числе входят Дагестан, Карелия и Еврейская автономная область) с помощью социальных контрактов, содействия началу предпринимательской деятельности, организации опережающего профессионального обучения и стажировок выпускников образовательных организаций). Относительно короткий срок исполнения этого поручения — 1 июля 2020 года — можно объяснить тем, что ведомствам предлагается активнее вести работу с уже существующими инструментами поддержки населения. Так, ряд регионов начали вводить социальный контракт еще несколько лет назад.

В «цифровом» блоке, помимо использования искусственного интеллекта в госуправлении, упоминаются поручения по более активному допуску бизнеса к инфраструктуре госданных для оказания финансовых услуг населению. Минкомсвязи, Минфину, Росфинмониторингу и ФСБ при участии Банка России поручено обеспечить принятие двух федеральных законов: один позволит использовать цифровой профиль гражданина при предоставлении финансовых услуг, другой — расширить перечень финансовых и прочих услуг, оказываемых с использованием единой биометрической системы. Напомним, весной Минкомсвязь и ЦБ объявили о запуске пилотного проекта с участием 16 банков и трех страховых компаний по выдаче кредитов и страховых полисов при помощи цифрового профиля.

В области же научных исследований и разработок Минобрнауки и Минэкономики поручено до конца июня 2020 года представить предложения, как довести инвестиционные расходы на НИОКР «до уровня среднеотраслевых значений экономически развитых стран». По подсчетам ВШЭ, в 2017 году внутренние затраты на НИОКР в РФ составляли 1,11% ВВП, лидерами по этому показателю выступают Корея (4,23%), Тайвань (3,16%), Япония (3,14%), Германия (2,93%) и США (2,74%). Отметим, что для стимулирования НИОКР, помимо налоговых механизмов (на возможность расширения которых глава Минэкономики Максим Орешкин намекал в 2018 году) в ведомстве делают ставку на развитие кооперации между бизнесом и наукой на базе инновационных научно-технологических центров. Подготовка дорожной карты по созданию и развитию их сети также была включена в перечень правительственных поручений, причем готова она должна быть уже к середине декабря 2019 года.

Олег Сапожков, Евгения Крючкова, Анастасия Мануйлова, Надежда Краснушкина, Дмитрий Ладыгин