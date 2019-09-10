ЦБ хочет ограничивать выдачу отдельных видов кредитов

Центральный банк хочет получить полномочия по ограничению выдачи отдельных видов кредитов и займов, говорится в консультативном докладе (.pdf) о развитии макропруденциальной политики Банка России в области розничного кредитования. В частности, предлагается два варианта ограничений: одновременное использование прямых количественных ограничений выдачи отдельных видов кредитов или применение повышенных надбавок к коэффициентам риска без изменения действующего порядка применения макропруденциальных надбавок.

«Исходя из наиболее распространенных способов ограничения системных рисков необеспеченного потребительского кредитования и обеспечения поддержания высоких стандартов ипотечного кредитования, целесообразна проработка вопроса наделения Банка России полномочиями устанавливать прямые количественные ограничения выдачи отдельных видов кредитов (займов) в зависимости от их характеристик»,— говорится в выводах из доклада для общественных консультаций.

Ранее глава Минэкономики Максим Орешкин отмечал, что рост потребкредитования несет риски рецессии в экономике, и высказывался в пользу жесткого ограничения этого сектора Банком России при более активном снижении ставки ЦБ для расширения корпоративного кредитования. Банк России настаивает на том, что высокий спрос на потребкредиты вызван многолетним снижением реальных доходов населения, рост которых должно обеспечить как раз правительство. При этом необходимые меры по ограничению прироста необеспеченных кредитов уже приняты, их действие проявится текущей осенью, а более резкие меры могут угрожать как минимум стабильности отдельных секторов финансовой системы, заявляли в ЦБ.

Об исследовании рынка потребкредитования читайте в публикации “Ъ” «"Пузыря" видимо не видимо».