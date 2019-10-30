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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ   |  купить фото

Ускорение без перестройки

Правительство будет разгонять экономический рост, не прекращая дискуссий

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 1

Опубликованный во вторник, 29 октября, перечень поручений правительства — формально он посвящен ускорению экономического роста — призван поставить точку в ряде вопросов, о которых в Белом доме спорили на протяжении последних двух лет. В частности, документ требует принятия законопроекта о защите капвложений в версии Минфина и консолидации регулирования всех особых экономических зон в варианте Минэкономики. Включены в план ускорения и разворачивание пилотных проектов по снижению нагрузки на бизнес («один проверяющий от всех контролеров»), и идеи по привлечению рабочей силы за счет снижения НДФЛ для нерезидентов до 13% и электронного доступа иностранцев к госуслугам в сфере миграции. Для рассмотрения оставлены вопросы о предоставлении инвестиционного налогового вычета, поддержки частных инвестиций за счет средств ФНБ, а также о доверии к правоохранительной и судебной системам.


Основным спорным вопросом, полной ясности в котором данные премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 октября 28 поручений по ускорению экономического роста не внесли, стала судьба «одного окна» для инвесторов, защите которых посвящен законопроект Минфина о соглашениях о защите капвложений (СЗПК). Сам законопроект (напомним, он описывает порядок предоставления инвесторам гарантий неизменности госрегулирования на срок реализации инвестпроектов) поручено принять и обеспечить его вступление в силу в крайне сжатые сроки — до 16 декабря, ответственные — Минфин и Минэкономики. Но при этом п. 10 поручений требует уже от Минэкономики принятия к 1 июля 2020 года и проекта ведомства «О преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности» (см. “Ъ” от 7 мая). Он нацелен на унификацию правил предоставления льгот резидентам специальных экономических зон, в которые должны превратиться ОЭЗ, ТОР и технопарки.

Но при этом он содержит спорную норму о фиксации в инвестсоглашениях с резидентами СЭЗ уровня налоговой нагрузки и неприменении к ним новых ставок налогов и сборов. Таким образом, один из ключевых вопросов — о том, какое из ведомств будет контролировать содержательное наполнение соглашений с инвесторами,— де-факто остался открытым. Собеседники “Ъ” в ведомствах не смогли во вторник объяснить, как будет решена эта коллизия — осторожное предположение об этом можно сделать лишь исходя из сроков исполнения поручений (они обеспечивают Минфину приоритет), но и сохранение принципа «двух ключей» у конкурирующих ведомств схема допускает.

Всего из 28 поручений стимулированию инвестиций, которые по планам правительства в обозримом будущем должны расти на 5% в год (против 0,6% в первом полугодии 2019 года), посвящены десять. Кроме СЗПК улучшению инвестклимата прямо посвящено поручение представить в правительство «предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам» со стороны бизнеса (п. 9) — оно расписано в том числе и на сами силовые ведомства, и поднять вопрос на такой уровень экономическому блоку правительства удалось впервые. Еще четыре касаются новых инструментов стимулирования и перераспределения инвестиций — среди них свежей является идея подготовки предложений по «внедрению нового механизма стимулирования частных инвестиций посредством софинансирования на возвратных и платных условиях средств ФНБ»: здесь, вероятно, должны быть четко описаны механизмы отбора и финансирования проектов (п. 17). Два поручения касаются стимулирования инвестиций из региональных бюджетов — речь о распространении на все регионы инвестиционного налогового вычета, а также о наращивании доли инвестрасходов бюджетов субъектов до 15%, а федерального бюджета — до 6% к 2024 году (вероятно, на случай, если притока частных в необходимом объеме не случится). Впрочем, как будет реализовано последнее, непонятно — на регионах уже лежат обязательства по исполнению социальной части президентских указов и «благоустройству» городской среды.

Наиболее определенный блок поручений Белого дома устанавливает сроки подготовки пилотных проектов в рамках реформы контроля и надзора. Так, от Минэкономики ждут к 18 ноября перечень сфер деятельности, в которых нужно срочное снижение избыточных требований — в них планируется проводить пилотные проекты. Главным претендентом власти называют ресторанный бизнес. Среди других предложений — ослабление контроля производства медоборудования и сельхозпродукции, а также виноградарства и виноделия (см. “Ъ” от 22 августа). Определиться с итоговым списком в Белом доме смогут до 23 декабря — к этому сроку перечень сфер для пилотных проектов должен быть утвержден. Еще одна составляющая экспериментальной программы — создание в регионах единых служб контроля, в которых будут сосредоточены все виды надзора. Вопрос выносился на рассмотрение президента (см. “Ъ” от 10 октября) и, видимо, был концептуально одобрен, раз получил оформление в виде поручения правительства — к тому моменту о готовности провести такой эксперимент заявляла Калининградская область. Полный список Минэкономики должно представить до 15 ноября — утвердить его планируется к 18 декабря. В Минэкономики “Ъ” не смогли пояснить, какие сферы и регионы могут войти в перечни, сообщив лишь, что поручения пока в работе.

Цифровой же блок поручений требует от Минэкономики, Минкомсвязи и Минфина заняться созданием до сентября 2020 года единой цифровой платформы поддержки принятия решений в системе стратегического управления — предполагается, что искусственный интеллект поможет чиновникам решать задачи, связанные бюджетным и стратегическим планированием. Создание платформы уже заложено в паспорт федерального проекта по госуправлению цифровой нацпрограммы, а поддержка принятия управленческих решений назвалась одной из перспективных технологий в национальной стратегии его развития (см. “Ъ” от 12 октября). На недавней встрече с главой Сбербанка Германом Грефом президент Владимир Путин призвал как можно быстрее адаптировать наработки банка в этой сфере к госуправлению.

Олег Сапожков, Алексей Шаповалов, Евгения Крючкова, Надежда Краснушкина, Дмитрий Бутрин


Что говорят экономисты

Владимир Сальников из ЦМАКП считает, что одних этих поручений не хватит, чтобы стимулировать экономику, но приветствует меры по улучшению инвестклимата и инвестиций. «Набором из 28 поручений ничего не изменить. Нужен комплекс мер. Это сработает, если не будет сведено к точечным и политическим действиям»,— говорит он. Его коллега Дмитрий Белоусов считает, что эти меры могут срезонировать со снижением ставки и реализацией нацпроектов и появятся новые центры активности. «Логика в этом есть. Вопрос — хватит ли потенциала, вопрос налоговой нагрузки и эффективности максимально широкого правоприменения»,— говорит он, приветствуя попытку снизить административную нагрузку на бизнес через цифровизацию.

Алексей Шаповалов


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