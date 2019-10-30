Ускорение без перестройки

Опубликованный во вторник, 29 октября, перечень поручений правительства — формально он посвящен ускорению экономического роста — призван поставить точку в ряде вопросов, о которых в Белом доме спорили на протяжении последних двух лет. В частности, документ требует принятия законопроекта о защите капвложений в версии Минфина и консолидации регулирования всех особых экономических зон в варианте Минэкономики. Включены в план ускорения и разворачивание пилотных проектов по снижению нагрузки на бизнес («один проверяющий от всех контролеров»), и идеи по привлечению рабочей силы за счет снижения НДФЛ для нерезидентов до 13% и электронного доступа иностранцев к госуслугам в сфере миграции. Для рассмотрения оставлены вопросы о предоставлении инвестиционного налогового вычета, поддержки частных инвестиций за счет средств ФНБ, а также о доверии к правоохранительной и судебной системам.

Основным спорным вопросом, полной ясности в котором данные премьер-министром Дмитрием Медведевым 28 октября 28 поручений по ускорению экономического роста не внесли, стала судьба «одного окна» для инвесторов, защите которых посвящен законопроект Минфина о соглашениях о защите капвложений (СЗПК). Сам законопроект (напомним, он описывает порядок предоставления инвесторам гарантий неизменности госрегулирования на срок реализации инвестпроектов) поручено принять и обеспечить его вступление в силу в крайне сжатые сроки — до 16 декабря, ответственные — Минфин и Минэкономики. Но при этом п. 10 поручений требует уже от Минэкономики принятия к 1 июля 2020 года и проекта ведомства «О преференциальных режимах ведения предпринимательской деятельности» (см. “Ъ” от 7 мая). Он нацелен на унификацию правил предоставления льгот резидентам специальных экономических зон, в которые должны превратиться ОЭЗ, ТОР и технопарки.

Но при этом он содержит спорную норму о фиксации в инвестсоглашениях с резидентами СЭЗ уровня налоговой нагрузки и неприменении к ним новых ставок налогов и сборов. Таким образом, один из ключевых вопросов — о том, какое из ведомств будет контролировать содержательное наполнение соглашений с инвесторами,— де-факто остался открытым. Собеседники “Ъ” в ведомствах не смогли во вторник объяснить, как будет решена эта коллизия — осторожное предположение об этом можно сделать лишь исходя из сроков исполнения поручений (они обеспечивают Минфину приоритет), но и сохранение принципа «двух ключей» у конкурирующих ведомств схема допускает.

Всего из 28 поручений стимулированию инвестиций, которые по планам правительства в обозримом будущем должны расти на 5% в год (против 0,6% в первом полугодии 2019 года), посвящены десять. Кроме СЗПК улучшению инвестклимата прямо посвящено поручение представить в правительство «предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам» со стороны бизнеса (п. 9) — оно расписано в том числе и на сами силовые ведомства, и поднять вопрос на такой уровень экономическому блоку правительства удалось впервые. Еще четыре касаются новых инструментов стимулирования и перераспределения инвестиций — среди них свежей является идея подготовки предложений по «внедрению нового механизма стимулирования частных инвестиций посредством софинансирования на возвратных и платных условиях средств ФНБ»: здесь, вероятно, должны быть четко описаны механизмы отбора и финансирования проектов (п. 17). Два поручения касаются стимулирования инвестиций из региональных бюджетов — речь о распространении на все регионы инвестиционного налогового вычета, а также о наращивании доли инвестрасходов бюджетов субъектов до 15%, а федерального бюджета — до 6% к 2024 году (вероятно, на случай, если притока частных в необходимом объеме не случится). Впрочем, как будет реализовано последнее, непонятно — на регионах уже лежат обязательства по исполнению социальной части президентских указов и «благоустройству» городской среды.

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Наиболее определенный блок поручений Белого дома устанавливает сроки подготовки пилотных проектов в рамках реформы контроля и надзора. Так, от Минэкономики ждут к 18 ноября перечень сфер деятельности, в которых нужно срочное снижение избыточных требований — в них планируется проводить пилотные проекты. Главным претендентом власти называют ресторанный бизнес. Среди других предложений — ослабление контроля производства медоборудования и сельхозпродукции, а также виноградарства и виноделия (см. “Ъ” от 22 августа). Определиться с итоговым списком в Белом доме смогут до 23 декабря — к этому сроку перечень сфер для пилотных проектов должен быть утвержден. Еще одна составляющая экспериментальной программы — создание в регионах единых служб контроля, в которых будут сосредоточены все виды надзора. Вопрос выносился на рассмотрение президента (см. “Ъ” от 10 октября) и, видимо, был концептуально одобрен, раз получил оформление в виде поручения правительства — к тому моменту о готовности провести такой эксперимент заявляла Калининградская область. Полный список Минэкономики должно представить до 15 ноября — утвердить его планируется к 18 декабря. В Минэкономики “Ъ” не смогли пояснить, какие сферы и регионы могут войти в перечни, сообщив лишь, что поручения пока в работе.

Цифровой же блок поручений требует от Минэкономики, Минкомсвязи и Минфина заняться созданием до сентября 2020 года единой цифровой платформы поддержки принятия решений в системе стратегического управления — предполагается, что искусственный интеллект поможет чиновникам решать задачи, связанные бюджетным и стратегическим планированием. Создание платформы уже заложено в паспорт федерального проекта по госуправлению цифровой нацпрограммы, а поддержка принятия управленческих решений назвалась одной из перспективных технологий в национальной стратегии его развития (см. “Ъ” от 12 октября). На недавней встрече с главой Сбербанка Германом Грефом президент Владимир Путин призвал как можно быстрее адаптировать наработки банка в этой сфере к госуправлению.

Олег Сапожков, Алексей Шаповалов, Евгения Крючкова, Надежда Краснушкина, Дмитрий Бутрин