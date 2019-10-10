Регионы свяжут матрицей

Проекты законов о госконтроле и об обязательных требованиях внесены в правительство, а в ноябре они будут направлены в Госдуму, сообщил 9 октября вице-премьер Константин Чуйченко на совещании у Владимира Путина. После доработки в законе об обязательных требованиях предлагается записать исчерпывающий перечень групп требований по сферам деятельности, а также установить для регионов «типовую матрицу» надзора и контроля, по которой они будут вводить нормы и правила. Среди других идей чиновников — проведение эксперимента по созданию единой службы контроля, в которой будут сосредоточены все виды регионального надзора.

Ход реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) 9 октября обсуждали на совещании у Владимира Путина с членами правительства. Ее фундаментом станут законы о госконтроле и об обязательных требованиях, проекты которых 9 октября были внесены в правительство. По словам вице-премьера Константина Чуйченко, в Госдуму они могут попасть в ноябре. Напомним, закон о госконтроле должен стать процессуальным кодексом КНД, установив порядок ведения контрольно-надзорного производства. Закон об обязательных требованиях предусматривает принципы их установления. Одновременно предполагается пересмотр требований — отсечение устаревших, исключение дублирующих и их актуализация. Такая ревизия должна завершиться к 2021 году — пока власти начали с отмены более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР (см. “Ъ” от 12 сентября).

Как рассказал Константин Чуйченко, закон об обязательных требованиях планируется дополнить особенной частью, включающей исчерпывающий перечень обязательных групп требований в той или иной сфере общественных отношений.

«То есть будет очерчена зона влияния контрольно-надзорного органа с выделением общественно значимого риска, на устранение которого эта группа обязательных требований будет направлена»,— сказал вице-премьер. Как пояснил “Ъ” заместитель главы аппарата правительства Юрий Любимов, «любое требование — это изъятие из индивидуальных прав, поэтому правильнее установить основу для такого изъятия именно на уровне закона».

Другое предложение — включить в закон «типовую матрицу» надзора и контроля для регионов (за исключением городов федерального значения), по которой субъекты РФ будут устанавливать обязательные нормы и правила. Как отмечает Юрий Любимов, региональные виды надзора базируются на собственной или совместной компетенции субъектов и касаются в основном вопросов местного значения (продажа алкоголя, местные тарифы, рынки, металлический лом, соцобслуживание, такси). «Создание единой матрицы предполагает, что в установлении видов надзора регионы будут связаны федеральным перечнем, а особенности в рамках этого перечня смогут устанавливать самостоятельно»,— уточняет он.

По части реализации реформы в субъектах РФ также обсуждается проведение эксперимента по созданию регионами единой службы контроля, в которой будут сосредоточены все виды регионального надзора. Идея, видимо, появилась из предложений самих территорий — о готовности провести такой эксперимент заявила Калининградская область. Свои плюсы в этом увидел и федеральный центр — такой подход позволит сократить издержки.

Обсуждалась 9 октября и практическая сторона КНД — в частности, создание «зеркального реестра проверок», необходимого для получения информации от бизнеса о допущенных контролерами нарушениях. Глава Минэкономики Максим Орешкин пояснил, что «зеркальный реестр» заработает с 15 октября и тогда «каждый инспектор будет знать, что если он идет на нарушение, то с высокой вероятностью его постигнет кара через этот механизм». Глава Корпорации МСП Александр Браверман пояснил, что с помощью этого реестра предприниматели смогут «установить обратную связь с Генпрокуратурой и контрольно-надзорным органом в случае расхождения между тем, как проверка проводилась, и проверочным листом». Также он предложил использовать проверочные листы и при проведении внеплановых проверок (их доля составляет 80%) — сейчас они проводятся без таких документов.

Евгения Крючкова