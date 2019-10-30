Аванс примиряют с микросхемами

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, воронежское ООО «Ситилайн», планировавшее провести техперевооружение местного НИИ электронной техники (НИИЭТ, входит в совместное предприятие «Ростеха» и АФК «Система» ООО «Элемент») за 267,5 млн руб., попросило о мировом соглашении в рамках арбитражного дела о невыполнении работ. НИИЭТ требовал с подрядчика 100 млн руб. аванса, заявив, что ответчик не исполнял обязательства. Дальнейшие расчеты «Ситилайна» с субподрядчиками легли в основу уголовного дела о мошенническом хищении 92 млн руб. Теперь НИИЭТ готов договариваться.

ООО «Ситилайн» в рамках спора с НИИЭТ, рассматриваемого арбитражным судом Воронежской области, ходатайствовало об отложении разбирательства для примирения сторон. НИИЭТ не возражал против ходатайства. Следующее заседание назначено на 19 ноября.

НИИЭТ подал к «Ситилайну» иск на 100 млн руб. в начале августа 2019 года. Речь об авансе, выданном «Ситилайну» для проведения работ по техперевооружению института. Деньги были направлены в рамках реализации в НИИЭТ проекта «Техническое перевооружение производства сверхбольших интегральных схем и мощных сверхвысокочастотных транзисторов» стоимостью 267,5 млн руб. Соответствующий контракт заключили еще в декабре 2016 года, работы должны были выполнить до 13 октября 2017-го. НИИЭТ успел перечислить компании 145,2 млн руб., а в сентябре 2017-го расторг договор. Причиной стало затягивание работ. В мае 2019 года НИИЭТ направил в «Ситилайн» требование вернуть 100 млн руб., полагая, что на эту сумму работы выполнены не были.

В «Ситилайне» считают себя невиновными в нарушении сроков. В арбитражном суде представители компании пояснили, что неоднократно просили НИИЭТ предоставить «надлежащим образом оформленную» документацию и разъяснить противоречия в ней.

После прекращения действия контракта дополнительные соглашения или новые графики работ не утверждались, сметные расчеты с учетом корректировок «Ситилайн» не получил. Из-за этого компания изначально попросила оставить заявление НИИЭТ без рассмотрения. Теперь она заявила о намерении заключить мировое соглашение. Его детали в материалах арбитражного дела не уточняются, директор «Ситилайна» Руслан Енин из-за болезни был недоступен для комментариев.

В НИИЭТ готовы обсудить мировое соглашение, рассказали “Ъ-Черноземье” в «Элементе»: «Однако к настоящему моменту условия соглашения в наш адрес не поступали». Там подтвердили, что сумма иска в 100 млн руб. — это неисполненные обязательства со стороны подрядчика «в части аванса». О возможных перспективах работ по техперевооружению там предпочли не говорить. Бывший гендиректор НИИЭТ Дмитрий Кожанов ранее говорил “Ъ-Черноземье”, что работы велись даже во время судебных споров и расследования уголовного дела.

Исполнить обязательства «Ситилайну» мешали не только недочеты в документации. В июне 2019 года арбитражный суд Воронежской области частично удовлетворил требования компании о взыскании 92 млн руб. с субподрядчика, зарегистрированного в Зеленограде ООО «БАВС-Техник» (подконтрольно немецкой BAWS Technik Fervaltungs). Это сумма аванса, перечисленного «Ситилайном» «БАВС-Технику». Субподрядчик заявлял, что «Ситилайн» не представил документацию и не подготовил строительную площадку, но при этом не возвращал «Ситилайну» деньги и часть оборудования — суд в итоге присудил воронежской компании 89 млн руб. Теперь «Ситилайн» получил возможность вернуть эту сумму НИИЭТ.

Расчеты «Ситилайна» с «БАВС-Техник» в 2018 году легли в основу уголовного дела, возбужденного воронежским управлением СКР. Следствие полагало, что 92 млн руб. аванса могли быть фактически похищены у НИИЭТ и выведены «на резидентов иностранных государств» через «БАВС-Техник». В воронежском управлении СКР “Ъ-Черноземье” вчера не смогли прокомментировать судьбу уголовного дела.

Олег Мухин