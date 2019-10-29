Страхи россиян расставили по местам

Россияне боятся произвола властей больше, чем смерти. Об этом говорят данные опроса «Левада-центра». Респондентов просили оценить по пятибалльной шкале, насколько сильно они опасаются тех или иных явлений. На первом месте оказался страх болезни близких. На втором — собственная болезнь, войны и произвол властей. В пятерку также вошла боязнь ужесточения режима и репрессий. Этого россияне опасаются больше, чем потери сбережений, старости или смерти.

Главные страхи граждан, по данным опросов, практически не меняются, отмечает социолог «Левада-центра» Карина Пипия: «Начиная с 1994 года, иерархия страхов существенно не менялась. На первом месте всегда был страх болезни близких и детей, на втором месте, как правило, — войны. Сейчас мы видим те же самые цифры. С другой стороны, если брать более узкий промежуток, то данные 2018-2019 годов в целом показывают, что люди стали чаще проговаривать то, чего они опасаются — это свидетельствует о напряжении и раздражении. Другие опросы также показывают, что преобладает чувство неопределенности.

Традиционно мы видим, что, например, такая позиция, как “потеря сбережений”, находится в конце этого рейтинга, потому что сложно бояться потерять то, чего у тебя нет.

Мы знаем, что у 66% людей сбережений вообще нет. Естественно, для большей части населения этот страх в принципе неактуален. Людей чаще стали волновать вопросы, связанные с политическим преследованием, но пока непонятно, колебания это или реальные изменения. Нужно все-таки подождать результатов других исследований».

В Кремле с опросом о страхе россиян перед произволом властей не согласились. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”, сообщил, что результаты исследования излишне эмоциональны и требуют более глубокого анализа: «Мы, безусловно, обращаем внимание на все подобные публикации, хотя и не всегда знакомы с методологией и формулировками опросов. Зачастую трудно делать какие-то обобщающие выводы. Безусловно, происходят резонансные случаи, которые, накладывают эмоциональный отпечаток. Здесь нужен более глубокий анализ и дифференциация, чтобы действительно понять причины и общее отношение, основанное не на эмоциях, а на реальных процессах и событиях. Тем не менее Кремль пока не планирует проводить такой анализ».

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В марте аналогичный опрос провел фонд «Общественное мнение». В нем беззащитность перед властями оказалась на шестом месте среди страхов россиян.

Илья Сизов