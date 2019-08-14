Стресс лишает сотрудников сна

Около трети россиян плохо спят по ночам из-за стресса — таковы данные опроса компании «АльфаСтрахование». При этом, как гласит исследование корпорации Morneau Shepell, тревожное состояние сотрудников снижает эффективность работы в два раза, почти 40% рабочего времени они не могут сконцентрироваться на своих обязанностях. Также сообщается, что около 40% работников переживают из-за личных проблем, 18% — из-за сложностей на работе.

При этом сами сотрудники часто игнорируют стресс, рассказал "Ъ FM" психолог Павел Волженков: «Когда люди говорят "стресс", то они чаще всего имеют в виду страх. А чего опасаются сотрудники? Они боятся не уложиться в сроки, прогадать по деньгам, критики со стороны начальников, вышестоящих руководителей, конфликтов на работе с коллегами. Страх — это защитная функция, он помогает человеку. Если боишься, что не уложишься в сроки, значит, ты думаешь о них, думаешь, как рационально распределить свое время в ходе рабочего дня. Но бывают и страхи нерациональные. Например, человек когда-то составил впечатление о себе как о плохом технаре, но затем стал заниматься самообразованием и превратился в отличного специалиста. Если он страхи расписал, их обдумал, то они уходят.

Люди отрицают, что у них есть стресс, потому что боятся показаться слабыми.

Человек не получит продвижения по службе, если будет открыто говорить о том, чего боится. На него могут нападать другие сотрудники. Самая лучшая помощь — признаться самому себе, что испытываешь чувство страха».

Жителям мегаполиса необходимо работать над стрессом каждый день, подчеркивает журналист и автор книги «Дзен в большом городе» Елена Володина: «Самый простой и дешевый вариант избавиться от стресса — это попробовать медитировать хотя бы пять-десять минут в день. Для этого не обязательно даже скачивать какие-то приложения по медитации. Достаточно установить одно — с метрономом, и под вот этот мерный звук сосредоточиться на дыхании. Это точно лучше и полезнее, чем сделать перекур. Между тем, посещение психолога — сегодня обычная практика, это так же нормально, как пойти к любому другому врачу. Есть такое заблуждение, что ходить к психологу дорого, долго, к этому люди не готовы. На самом деле, все очень индивидуально. Можно ходить к психологу, например, по мере накопления вопросов. В свою очередь, работодатели, например, могут завести в компании штатного психолога. Но здесь очень важный момент — его график не должен быть расписан на месяц вперед, иначе все консультации абсолютно теряют смысл.

Человеку важен психолог на работе, чтобы решить какие-то оперативно возникающие вопросы.

За месяц проблема может стать неактуальной или, наоборот, ее можно даже еще сильнее усугубить».

В борьбе со стрессом сотрудников некоторые компании прибегают к помощи психологов. Штатные специалисты есть, к примеру, в «Яндексе» и Mail.ru Group. А в Почта-банке в прошлом году надели на некоторых топ-менеджеров специальные браслеты, которые определяли уровень стресса по пульсу. "Ъ FM" поговорил с некоторыми компаниями и узнал, как они помогают сотрудникам бороться со стрессом.

Юлия Бородай, вице-президент, директор по персоналу Почта-банка: «Мы проводим достаточно регулярную работу по данному вопросу. У нас действительно проходил, по сути, "пилот": мы надевали браслеты, которые через специальную технологию замеряли состояние уровня стресса для разных категорий сотрудников. Соответственно, затем мы анализировали, какие конкретно события приводили работников в состояние стресса. Для среднего менеджмента, для ключевых сотрудников банка предлагается коучное сопровождение, в контакт-центре работает штатный психолог». Полина Серебрякова, руководитель департамента по работе с персоналом Ситибанка: «Много лет для всех наших сотрудников и их родственников доступна бесплатная конфиденциальная программа помощи. Ее специалисты консультируют желающих с целью эмоциональной и психологической поддержки, предлагают практические рекомендации по семейным и рабочим вопросам, а также рекомендуют онлайн-ресурсы, посвященные здоровью и благополучию». Сергей Рыжиков, основатель проекта «Битрикс24.ру»: «Больше двух лет в нашей компании работает психоаналитик, то есть открыт кабинет и можно записаться на прием. Компания оплачивает половину расходов, оставшуюся должен заплатить сам сотрудник. В расписании специалиста все занято. При этом оказалось, что большинство стрессов, с которыми приходили люди, списывая их на работу, оказались связаны с нерешенными личными вопросами».

Эксперты также отмечают, что некоторые сотрудники не доверяют психологам, приглашенным работодателями, а кабинет специалиста их отпугивает.

Ольга Сергиенко