В Кремле обратили внимание на опрос о страхе россиян перед произволом властей

Российские власти обращают внимание на исследования о страхах россиян, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее сегодня социологи «Левада-центра» выяснили, что россияне боятся произвола властей больше, чем смерти.

«Мы не всегда знакомы с методологией опросов, не всегда знакомы с формулировкой, как вопросы формулировались респондентам. Но тем не менее, безусловно, мы обращаем на это внимание и принимаем во внимание результаты таких опросов»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

По его словам, трудно сделать общие выводы о причинах таких результатов. «Безусловно, есть какие-то резонансные случаи, которые, конечно, накладывают эмоциональный отпечаток, но здесь, конечно, нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией. С тем, чтобы действительно понять причины и действительно общее отношение»,— отметил пресс-секретарь президента. На вопрос о том, будет ли Кремль проводить подобный анализ, господин Песков сказал, что «этого нельзя исключать».

По данным опроса «Левада-центра», россияне больше всего боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни. Всего этого россияне боятся больше смерти.

Напомним, согласно рейтингу тревожности Компании развития общественных связей, жители России боятся строительства мусорных полигонов, полицейского произвола и утечки персональных данных.

Подробнее о рейтинге тревожности читайте в материале “Ъ”.