«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

«Левада-центр» провел опрос по поводу страхов россиян. Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни. Всего этого россияне боятся больше смерти.

Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября среди 1601 человека старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Средний балл рассчитывается по пятибалльной шкале: от 1 — «совершенно не испытываю страха» — до 5 — «испытываю постоянный страх».

Результаты опроса:

болезнь близких, детей — 4,2 балла;

мировая война — 3,4 балла;

произвол властей — 3,4 балла;

болезнь — 3,4 балла;

бедность — 3,2 балла;

возврат к репрессиям — 2,9 балла;

ужесточение режима — 2,9 балла;

нападение преступников — 2,8 балла;

СПИД — 2,8 балла;

смерть — 2,8 балла;

бедствие — 2,7 балла;

потеря сбережений — 2,5 балла;

потеря работы — 2,5 балла;

публичные унижения — 2,5 балла;

старость — 2,5 балла.

При этом 61% опрошенных постоянно боятся болезни близких, 42% — мировой войны, 33% — произвола властей. По сравнению с аналогичным опросом прошлого года люди стали меньше бояться болезни близких, мировой войны, нападения преступников, СПИДа, потери сбережений и работы. Выше баллы по страхам старости, бедности и болезни.

Напомним, согласно рейтингу тревожности Компании развития общественных связей, жители России боятся строительства мусорных полигонов, полицейского произвола и утечки персональных данных.

Подробнее о рейтинге тревожности читайте в материале “Ъ”.