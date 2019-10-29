«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

«Левада-центр» провел опрос по поводу страхов россиян. Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни. Всего этого россияне боятся больше смерти.
Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября среди 1601 человека старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Средний балл рассчитывается по пятибалльной шкале: от 1 — «совершенно не испытываю страха» — до 5 — «испытываю постоянный страх».
Результаты опроса:
При этом 61% опрошенных постоянно боятся болезни близких, 42% — мировой войны, 33% — произвола властей. По сравнению с аналогичным опросом прошлого года люди стали меньше бояться болезни близких, мировой войны, нападения преступников, СПИДа, потери сбережений и работы. Выше баллы по страхам старости, бедности и болезни.
Напомним, согласно рейтингу тревожности Компании развития общественных связей, жители России боятся строительства мусорных полигонов, полицейского произвола и утечки персональных данных.
Подробнее о рейтинге тревожности читайте в материале “Ъ”.
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