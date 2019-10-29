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«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

«Левада-центр» провел опрос по поводу страхов россиян. Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни. Всего этого россияне боятся больше смерти.

Опрос проводился с 26 сентября по 2 октября среди 1601 человека старше 18 лет в 137 населенных пунктах 50 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Средний балл рассчитывается по пятибалльной шкале: от 1 — «совершенно не испытываю страха» — до 5 — «испытываю постоянный страх».

Результаты опроса:

  • болезнь близких, детей — 4,2 балла;
  • мировая война — 3,4 балла;
  • произвол властей — 3,4 балла;
  • болезнь — 3,4 балла;
  • бедность — 3,2 балла;
  • возврат к репрессиям — 2,9 балла;
  • ужесточение режима — 2,9 балла;
  • нападение преступников — 2,8 балла;
  • СПИД — 2,8 балла;
  • смерть — 2,8 балла;
  • бедствие — 2,7 балла;
  • потеря сбережений — 2,5 балла;
  • потеря работы — 2,5 балла;
  • публичные унижения — 2,5 балла;
  • старость — 2,5 балла.

При этом 61% опрошенных постоянно боятся болезни близких, 42% — мировой войны, 33% — произвола властей. По сравнению с аналогичным опросом прошлого года люди стали меньше бояться болезни близких, мировой войны, нападения преступников, СПИДа, потери сбережений и работы. Выше баллы по страхам старости, бедности и болезни.

Напомним, согласно рейтингу тревожности Компании развития общественных связей, жители России боятся строительства мусорных полигонов, полицейского произвола и утечки персональных данных.

Подробнее о рейтинге тревожности читайте в материале “Ъ”.

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