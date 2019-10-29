Нижегородский минстрой отменил разрешение на строительство «Дома на Провиантской»

В связи с обращением региональной прокуратуры нижегородское министерство строительства отменило разрешение на строительство многоквартирного дома с подземной парковкой на пересечении улиц Ульянова и Провиантской, выданное в 2018 году ООО «Дом на Провиантской». Напомним, по соседству с местом предполагаемой стройки находится объект культурного наследия – дом конструктора судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева, и градозащитники добивались отмены строительства многоквартирного дома.

«Отмена разрешения на строительство произошла в связи с тем, что в ходе согласования строительства, начиная с 2014 года, были допущены грубые нарушения законодательства и нарушение прав жителей близлежащих домов. Никто не запрещает застройщику построить на участке на улице Провиантской, находящемся в его собственности, дом, или вести другую, не противоречащую законам, деятельность»,– сообщила градозащитница, эксперт Министерства культуры РФ Анна Давыдова в Facebook и опубликовала решение об отмене разрешения на строительство.

Ранее в августе правительство Нижегородской области уже предлагало застройщику сменить площадку из-за невозможности строительства дома в этом месте. К ООО «Дом на Провиантской» имеются претензии из-за этажности строительства в историческом центре города (дом планировалось возвести высотой в восемь этажей), наличия краснокнижных растений на строительной площадке. Кроме того, застройщик не компенсировал вырубку более 100 деревьев и не предоставил проект обеспечения сохранности близлежащего ОКН – дома конструктора Алексеева.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Дом на Провиантской» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2012 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Равные доли в уставном капитале принадлежат ООО «Гранд» из города Фрязино Московской области и генеральному директору Роману Овсепяну. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, зданий и сооружений. 2017 год организация завершила с нулевой прибылью и убытком в размере 404 млн руб. Отчетность 2018 года не опубликована.

Анастасия Еремина