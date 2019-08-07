Застройщику «Дома на Провиантской» в Нижнем Новгороде предложили сменить площадку

Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов предложил ООО «Дом на Провиантской», начавшему жилую застройку возле дома нижегородского конструктора судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева, сменить площадку. Как сообщила активистка общественного движения «Спасград» Анна Давыдова, такое заявление господин Морозов сделал на совещании с застройщиком, градозащитниками и нижегородскими властями.

По словам Анны Давыдовой, собственнику ООО «Дом на Провиантской» указали на невозможность реализации проекта. Причиной она назвала нарушения предыдущей городской администрации при выдаче документов территориального планирования и многочисленные нарушения законодательства и норм проектирования. В числе замечаний госпожа Давыдова привела несоблюдение застройщиком ограничений высотности в историческом центре Нижнего Новгорода и необъективность строительной экспертизы.

«Застройщику опять было указано на то, что "пятно застройки" накрывает место произрастания краснокнижных растений, на то, что ООО "Дом на Провиантской" не компенсировал в бюджет города вырубку больше 100 деревьев, на то, что нет до сих пор проекта обеспечения сохранности близлежащего ОКН - Дома Алексеева», — уточнила Анна Давыдова на своей странице в Facebook.

Напомним, дочь легендарного конструктора Татьяна Алексеева опасается разрушения дома, во дворе которого планируется стройка. В мае она обратилась к мэру Владимиру Панову и спикеру городской думы Дмитрию Барыкину с письмом, в котором указала, что тяжелая техника работает в нескольких метрах от дома Ростислава Алексеева, а информацию по проекту застройщик предоставить отказался. По мнению градозащитников, компания не имела права начинать строительные работы.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Дом на Провиантской» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2012 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Равные доли в уставном капитале принадлежат ООО «Гранд» из города Фрязино Московской области и генеральному директору Роману Овсепяну. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, зданий и сооружений. 2017 год организация завершила с нулевой прибылью и убытком в размере 404 млн руб. Отчетность 2018 года не опубликована.

Владимир Зубарев