Возобновилось строительство возле дома Ростислава Алексеева

Градозащитники сообщили о возобновлении строительных работ возле дома на ул. Ульянова в Нижнем Новгороде, где в 1941-1980 годах жил легендарный конструктор судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев. Как сообщила активистка общественного движения «Спасград» Анна Давыдова, строители начали забивать сваи на прилегающем к дому земельном участке.

Госпожа Давыдова напомнила, что работы ведет ООО «Дом на Провиантской» — застройщик двух многоквартирных домов бизнес-класса в границах улиц Провиантской и Ульянова в историческом центре города. «Строят по проекту, который не выносили на публичные слушания. Строят с захватом под строительные нужды участка земли, принадлежащего жителям дома Алексеева — объекта культурного наследия», — возмущена градозащитница.

Опасения по поводу разрушения дома конструктора из-за соседней стройки ранее высказала дочь Ростислава Алексеева Татьяна. В майском письме мэру Владимиру Панову и спикеру городской думы Дмитрию Барыкину она указала, что тяжелая техника работает в нескольких метрах от их дома, а застройщик отказался предоставить информацию по проекту, в том числе на публичных слушаниях, где рассматривали проект межевания участка. Также, по ее словам, в процессе подготовки участок застройки стал смежным с участком под домом кораблестроителя. Градозащитники считают, что компания не имела права начинать строительные работы.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Дом на Провиантской» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2012 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Равные доли в уставном капитале принадлежат ООО «Гранд» из города Фрязино Московской области и генеральному директору Роману Овсепяну. Компания занимается деятельностью в области архитектуры, зданий и сооружений. 2017 год организация завершила с нулевой прибылью и убытком в размере 404 млн руб. Отчетность 2018 года не опубликована.

Владимир Зубарев