Эксперт не исключил сокращения списка моногородов вдвое

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи — в рамках новой программы их развития их число, вероятно, сократится с 321 до 170, рассказал «Известиям» ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете нижней палаты по экономполитике Павел Склянчук. По его словам, этот вопрос неоднократно обсуждался в Госдуме и правительстве.

В Минэкономики подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году. Предложения о сокращении числа моногородов в Минфин не поступали. Там видели предложения по корректировке госпрограммы по развитию моногородов. «Позиция Минфина России по этому вопросу была направлена в профильное ведомство, но доработанная версия не поступала на рассмотрение»,— сообщили в Минфине.

Ранее стало известно, что правительство подготовило новый проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы. За шесть лет на программу будет потрачено 57,3 млрд руб. В инвестиционные проекты в моногородах планируется привлечь 143,8 млрд руб.

О мерах поддержки — в публикации “Ъ” «Нацпроекты командируют в моногорода».