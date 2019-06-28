Нацпроекты командируют в моногорода

Дочерняя структура ВЭБ.РФ — Фонд развития моногородов (ФРМ) запустил для предпринимателей в них механизм беспроцентного кредитования, заключив первые соглашения о таких займах. Ожидается, что эта мера поддержки войдет в новую госпрограмму развития монопрофильных муниципальных образований — она разрабатывается Минэкономики и, по сути, станет пилотным проектом ведомства и ВЭБа по консолидации в интересах моногородов всех возможных мер господдержки, включая институты развития и мероприятия нацпроектов.

Не дожидаясь старта новой госпрограммы развития моногородов, ФРМ фактически запустил новый механизм их поддержки — беспроцентные кредиты, ориентированные преимущественно на малый и средний бизнес. О приеме заявок в ФРМ заявляли еще в марте — в общей сложности в кредит планируется выдать 1,3 млрд руб. средств фонда в 2019 году. Сейчас, как сообщила “Ъ” гендиректор фонда Ирина Макиева, заключены три соглашения на 549,4 млн руб., подписание четвертого ожидается в ближайшее время, но детали фонд не раскрывает. Желающие открыть бизнес в моногородах могут получить заем до 250 млн руб. на срок до 15 лет (при доле собственных средств не менее 20%). На Петербургском международном экономическом форуме руководство фонда объявило о снижении минимального размера такого займа с 10 млн до 5 млн руб. и тогда же говорило о «вале заявок», 90% которых пришлось на города со сложной социально-экономической ситуацией. Впрочем, констатирует сейчас Ирина Макиева, «фактурных заявок, с которыми можно работать», оказалось не так много — «обычно предприниматель "подвисает" по времени, когда он идет за получением гарантий в банк, в частности, из-за неготовности заявленного проекта».

Ожидается, что беспроцентное кредитование станет частью новой госпрограммы развития моногородов. С 2016 года они входили в число приоритетных проектов, программа их развития была рассчитана до конца 2025 года. Но в мае 2018 года указом президента список приоритетов был пересмотрен — они были «переупакованы» в нацпроекты. При этом моногорода в новый пакет не вошли, в связи с чем приоритетная программа была досрочно прекращена с 1 января 2019 года. Впрочем, итоги реализации этого проекта правительство не обнародовало, а в публичной повестке Белого дома еще до прекращения программы моногорода практически перестали фигурировать — объявлялось в основном о создании на их базе новых территорий опережающего социально-экономического развития.

В январе стало известно о разработке новой госпрограммы развития моногородов. Переработку системы их поддержки в правительстве объясняют необходимостью координации поддержки моногородов с мероприятиями нацпроектов. Как поясняют в Минэкономики, «утверждение госпрограммы будет способствовать комплексной взаимоувязке всех мер федеральной поддержки на территории моногородов, в том числе за счет утверждения региональных и муниципальных программ их развития, а также аналитического отражения мероприятий нацпроектов». Фонд развития моногородов, в свою очередь, подсчитал, что сейчас моногорода фигурируют в 10 из 13 нацпроектов. Например, в проекте «Жилье и городская среда» участвует 259 моногородов, в «Демографии» — 168, а в «Экологии» — 52.

Среди мероприятий анонсировались участие ФРМ в концессионных соглашениях, предоставление займов для рефинансирования кредитов, поддержка планов комплексной застройки территорий в части инфраструктуры. Минэкономики уже завершило разработку документа, сообщал ранее РБК — текущая версия оценивается в 57 млрд руб. на 2019–2024 годы. Как уточнили “Ъ” в Минэкономики, сумма складывается из предусмотренных в бюджете субсидий ФРМ (2,8 млрд руб. в 2019 году и по 4,7 млрд руб. в год с 2020 года), а также из дополнительной потребности в финансировании в 2020–2024 годах в 31,1 млрд руб. «Вопрос выделения дополнительных ассигнований будет рассмотрен в рамках формирования проекта бюджета на очередной финансовый год»,— уточняют в ведомстве. Сроки внесения программы в Белый дом в Минэкономики пока назвать не готовы — документ проходит согласования. В Минфине “Ъ” заявили, что пока не получали документ на согласование.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков