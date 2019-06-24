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На госпрограмму развития моногородов выделят 57 млрд рублей

Правительство подготовило новый проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, сообщает РБК со ссылкой на документ. За шесть лет на программу будет потрачено 57,3 млрд руб.

Среди целевых показателей проекта:

  • привлечение инвестиций в моногорода,
  • рост числа довольных социально-экономической ситуацией горожан,
  • увеличение количества новых постоянных рабочих мест,
  • уровень безработицы по методологии МОТ (число безработных в процентах к экономически активному населению).

За пять лет в инвестиционные проекты в моногородах планируется вложить 143,8 млрд руб. При этом инвесторы смогут вернуть часть своих вложений. Для возврата будут учитываться налоги, выплаченные за пять лет с момента заключения договора инвесторов с местными властями. Получить поддержку смогут новые проекты, не связанные с градообразующими предприятиями. Кроме того, инвестпроект должен создать не менее 30 рабочих мест, в том числе не меньше десяти за первый год работы.

Главным исполнителем программы развития населенных пунктов с градообразующими предприятиями назначено Минэкономики. Также к реализации программы подключено 11 министерств, НКО «Фонд развития моногородов», Российский экспортный центр, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, «Дом.РФ», «ВЭБ-лизинг» и «ВЭБ Инфраструктура».

В мае Минэкономики разослало в ведомства переработанный законопроект «О едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности». Документ нацелен на унификацию правил предоставления льгот резидентам специальных экономических зон, в которые постепенно должны превратиться действующие ОЭЗ, ТОР и моногорода.

Подробности — в публикации “Ъ” «Бизнесу готовят портфели с пряниками».

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