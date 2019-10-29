Запрещенные слова попали в заблокированную сеть

Против уральского политолога и журналиста Федора Крашенинникова возбуждено административное дело по части 3 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») из-за оскорбления представителей власти. Об этом в понедельник господин Крашенинников сообщил на своих страницах в соцсетях. Речь идет о посте в Telegram-канале политолога, где он, комментируя новость про суд над политиком и главой федерального штаба Алексея Навального Леонидом Волковым, негативно и с применением ненормативной лексики высказался о «путинских судьях». Эксперты отмечают, что уже известны случаи преследования по ч. 3 ст. 20.1 КоАП за пост в группе Viber, за твит, и даже за петицию на change.org. Отметим, что к 1 ноября Генпрокуратура, МВД и Роскомнадзор должны представить президенту доклад о применении закона о неуважении к органам власти.

По словам Федора Крашенинникова, о его посте в Telegram-канале в МВД сообщил незнакомый ему лично подписчик Салават Хазиев: «У него в соцсетях все забито автогонками и шинами. Никакого ощущения, что человек занимался политикой». Согласно протоколу об административном нарушении, «гражданин Крашенинников выразился в неприличной форме с использованием ненормативной лексики, которая оскорбляет судей РФ как представителей органа, осуществляющего государственную власть», и «тем самым совершил административное правонарушение».

«Виновным я себя не считаю,— заявил Федор Крашенинников “Ъ”.— Четко видно, что я комментирую конкретную новость с конкретным содержанием, а не всю судебную систему. Это эмоциональный частный комментарий в частном Telegram-канале».





Сейчас политологу грозит штраф от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб., он ждет назначения суда, где вместе с адвокатом собирается отстаивать свою невиновность. В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу заявили “Ъ”, что «пока воздержатся от комментариев», а в администрации губернатора Свердловской области и пресс-службе мэрии Екатеринбурга отказались от разговора, пояснив, что «вопросы не по адресу».

Напомним, в апреле 2018 года Таганский районный суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Telegram в России из-за отказа мессенджера предоставить ключи шифрования переписки по требованию ФСБ. Спецслужба настаивала, что ключи нужны, чтобы отслеживать действия террористов. Создатель Telegram Павел Дуров после решения суда заявил, что мессенджер будет использовать встроенные способы обхода блокировки. В октябре официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что суды признали 34 россиян виновными в административном правонарушении за оскорбление госсимволов.

Глава юридической службы правозащитного проекта «Апология протеста» Алексей Глухов объясняет, что «судьи не находятся под защитой закона об оскорблении власти, а пост политолога не умаляет авторитета судебной системы». По словам господина Глухова, пост Федора Крашенинникова «наделал шума из-за прилагательного "путинские", так как личность президента России находится под особой защитой». По словам партнера коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, хотя к ответственности за неуважение к органам власти уже привлекались пользователи «ВКонтакте», Facebook и прочих соцсетей, автор поста в Telegram оказался в этом ряду впервые. По словам юриста, вопрос о правомерности преследования за содержание постов в Telegram является неоднозначным: «С одной стороны, вступил в силу закон, который запрещает неуважительные высказывания о власти, с другой стороны — право свободно искать, производить и распространять информацию любым законным способом, гарантированное Конституцией, никто не отменял. Особенно интересно, каким образом административный орган выявил правонарушение: ведь Telegram в России формально заблокирован».

Адвокат Палаты адвокатов Самарской области, автор аналитического доклада о практике применения закона о неуважении к власти в интернете Станислав Селезнев также заявил “Ъ”, что уже известны случаи преследования по ч. 3 ст. 20.1 КоАП за пост в группе Viber, за твит и даже за петицию на change.org. По его словам, «применение этой нормы вообще противоречит принципу невозможности применения санкции при нечеткой диспозиции». «Диспозиция ч. 3–5 ст. 20.1 допускает неограниченно расширительное толкование,— пояснил Станислав Селезнев.— Из текста статьи невозможно установить, имеются ли какие-либо ограничения в толковании понятия "информационно-коммуникационные сети"».

Омбудсмен Свердловской области, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Татьяна Мерзлякова считает, что пост господина Крашенинникова «никак не связан с нарушением свободы выражения мнения». По мнению госпожи Мерзляковой, политолог «допустил подобное нарушение не случайно», будучи опытным политиком и журналистом: «Если бы Федор хотел, он описал бы свою позицию аргументированно, но он употребил одно из пяти запрещенных слов, оценивая действия судей (имеется в виду список Роскомнадзора, в который входят пять слов, начинающихся на «е», «б», «х», «п» и «м».— “Ъ”)». Вопрос применения административной ответственности за высказывания в соцсетях госпожа Мерзлякова называет «обязательным к обсуждению в СПЧ». «Мы должны выработать механизмы защиты каждого человека: распространяющего информацию, читающего ее и, конечно, критикуемого»,— подчеркнула госпожа Мерзлякова.

К 1 ноября Генпрокуратура, МВД и Роскомнадзор должны представить Владимиру Путину доклад о применении закона о неуважении к органам власти. Это записано в поручениях по итогам прямой линии 20 июня 2019 года. Напомним, в июле тогдашний глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что жалобы на оскорбление власти «все больше напоминают эпидемию», которая захватывает «все более широкие круги людей», и напомнил, что пленум Верховного суда в 2010 году разъяснил, что «юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений», при условии, если «общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела».

Ксения Миронова, Мария Старикова; Анастасия Реутова, Екатеринбург

Дмитрий Гудков пожаловался в ЕСПЧ на закон о неуважении к власти Лидер Партии перемен Дмитрий Гудков направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на закон о неуважении к власти, принятый в России весной 2019 года. Оппозиционер считает, что закон лишает гражданина возможности прогнозирования правомерности своего правового поведения, в результате чего гражданин вынужден отказываться от реализации своего конституционного права на свободу слова, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности. Закон о неуважении к власти вступил в силу в марте этого года. Из него следует, что распространение информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ», влечет административный штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб., а в случае повторных нарушений — штраф до 300 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток. В случае обнаружения в интернете такой информации генпрокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием об удалении или блокировке ресурса. Затем Роскомнадзор направляет провайдеру требование принять меры, после чего провайдер информирует владельца сайта, у которого с этого момента есть сутки на удаление. В случае отказа или бездействия владельца ресурса провайдер обязан ограничить к нему доступ в течение суток. Разблокировка возможна после удаления оскорбительной информации. Елена Рожкова

