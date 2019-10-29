Котельные спускают пар

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, у одной из крупнейших российских IT-компаний ГК «Компьюлинк» возникли сложности с реализацией непрофильного инвестпроекта в Тамбовской области по договору концессии. Группа планировала вложить 1 млрд руб. в системы теплоснабжения в примыкающих к областному центру Котовске и Строителе, но не завершила часть проектов во втором поселении. Мешает этому растущая задолженность местных потребителей — в 2019 году компания провела массовую исковую кампанию, требуя с УК и ТСЖ более 30 млн руб., большинство судебных споров уже завершились взысканиями.

О реализации проектов ГК «Компьюлинк» “Ъ-Черноземье” рассказали в администрации Тамбовской области. Согласно подписанному в сентябре 2016 года на международном инвестфоруме в Сочи соглашению (впоследствии легло в основу договора о концессии) между обладминистрацией и ГК, компания планировала вложить 1 млрд руб. в проекты в двух муниципалитетах области. «Компьюлинк» должен был «спроектировать новую коммунальную инфраструктуру в сфере теплоснабжения» в Котовске — построить шесть котельных мощностью 83 МВт, которые заменят Котовскую ТЭЦ и полностью обеспечат потребности города в теплоснабжении.

Также от группы ждали «комплексной модернизации системы теплоснабжения» в поселке Строитель. Все работы должны были быть завершены осенью 2017 года. Взамен компании гарантировали рост платежей за теплоснабжение, которое ей оплачивают потребители. Так, в Котовске власти обязались поднимать тариф на 4% каждый год.

Проекты в Котовске компания реализовала, сообщили в обладминистрации. В 2017 году местная структура ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» построила в городе шесть блочно-модульных котельных за 500 млн руб. «Их мощность полностью обеспечивает потребности города в тепловой энергии. Проект был реализован в рамках концессионного соглашения и при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ»,— рассказали в обладминистрации.

Сложности с реализацией первоначального проекта возникли у «Компьюлинка» впоселке Строитель Тамбовского района. В 2018 году компания ввела там в эксплуатацию две блочно-модульные котельные мощностью 27 МВт и 3 МВт. Они вызвали критику региональных властей. Одним из основных замечаний было несоответствие мощности построенной второй котельной параметрам, зафиксированным в заключенном концессионном соглашении. Также соглашение предусматривало в Строителе реконструкцию в 2019 году здания и оборудования котельной №1. Сроки выполнения мероприятий не соблюдены, в межотопительный период данные работы не выполнены, рассказали в обладминистрации. Объем инвестиций отдельно в объекты Строителя не раскрывался.

Очевидно, при реализации проектов на Тамбовщине, IT-компания столкнулась с характерными для коммунальной отрасли сложностями, в частности, неплатежами за поставленные ресурсы. Так в 2019 году, преимущественно, между отопительными сезонами, ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» провело масштабную исковую кампанию в отношении должников по оплате тепла и горячей воды— местных управляющих компаний, товариществ собственников жилья, детсадов, школ и даже офиса администрации Котовска.

По данным картотеки тамбовского арбитража, речь идет о более чем 100 исках на общую сумму свыше 30 млн руб. Сейчас завершено 77 дел на 20 млн руб. Большая часть решений — взыскания с коммунальщиков в пользу компании. Гендиректор ООО Роман Маркус не стал давать комментарий “Ъ-Черноземье” по телефону, а на запрос в компании оперативно не ответили. «Иски связаны с дебиторской задолженностью перед ресурсоснабжающей организацией за поставленную тепловую энергию. Основным должником является ОО «УК “Строитель”»,— рассказали в обладминистрации.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО» зарегистрировано в Котовске в 2017 году, у общества есть филиал в Строителе. Уставный капитал составляет 3 млн руб., основной вид деятельности — управление недвижимостью. Гендиректором выступает Роман Маркус. 100% компании принадлежат московскому ООО «УК компьюлинк инфраструктура». Ранее бенефициаром тамбовского ООО с 25% был президент ГК «Компьюлинк» Михаил Лящ. 2018 год компания завершила с убытком в 72,09 млн руб. при выручке в 316,14 млн руб. (в 2017-м — 35,68 млн руб. убытка при выручке в 65,65 млн руб.).

Мэр Котовска Алексей Плахотников сказал “Ъ-Черноземье”, что был удовлетворен работой компании в городе. «В любой работе всегда бывают какие-то шероховатости. Но взятые обязательства по Котовску “Компьюлинк” выполнил на “4+”, больших претензий к ним нет. Когда мы начинали проект по модернизации теплосетевого хозяйства города, немного нашлось компаний, которые готовы были вступить в концессию. Заявился на конкурс только "Компьюлинк",— пояснил градоначальник.— За три месяца они построили шесть современных котельных, в результате в 2019 году в Котовске впервые ни на день не отключалась горячая вода для профилактики».

Партнер консалтинговой компании в сфере инфраструктурного строительства «Вальтер констракшн» Вадим Тедеев полагает, что не все попытки компании по взысканию долгов в данном случае могут закончиться выплатами.

«Именно низкая платежная дисциплина потребителей и управляющих компаний делает сферу ЖКХ непривлекательной для непрофильных инвесторов. Маржинальность тут невысока, а риски формирования убытков — значительные. Полагаю, что значительную часть долга, сформированного управляющими компаниями, ТСЖ и другими категориями потребителей, взыскать так и не удастся. Как показывает практика, ни аресты имущества должников, ни инициация их банкротства не являются эффективными методами повышения платежной дисциплины в текущих экономических условиях, — считает эксперт. — Ожидать, что с появлением новых котельных, сетей и инфраструктуры потребители вдруг начнут исправно платить, достаточно сложно. Инвестор принял на себя очень высокие риски убыточности, можно предположить, что именно с этим была связана корректировка части его инвестиционных планов».

Сергей Калашников