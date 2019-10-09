Воронежская область попала в «Россети»

ПАО «Россети» предварительно согласовало с воронежскими властями передачу ему из муниципальной собственности электросетевых активов не только в Воронеже, но и в районах области. В декабре должна быть закрыта сделка по продаже «Россетям» имущества АО «Воронежская горэлектросеть» — претендовавшие на него ранее местные компании отказались от конкуренции. Сумма сделки может составить от 1,5 до 2,2 млрд руб. С форматами работы в районах компания пока определяется. Эксперты считают, что ситуацию осложнит разрозненность множества профильных МУПов.
Топ-менеджмент «Россетей» и губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудили параметры сделок по покупке электросетевых активов в Воронеже и районах области во время завершившегося накануне форума «Российская энергетическая неделя». Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в самой компании. «Обсуждались перспективы реализации оптимальной модели управления электросетевым комплексом региона… В рамках реализации целевой модели представляет интерес консолидация электросетевых активов во всех регионах присутствия компании», — сказали там, пояснив, что «целевая модель» предполагает создание единого центра управления сетями, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также интеграцию дорожного, уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки в электросетевой комплекс региона.
Продажа «Россетям» (до ребрендинга компании — МРСК Центра) владеющего большей частью электросетевого комплекса Воронежа АО «Воронежская горэлектросеть» обсуждалась с начала 2017 года, сделка неоднократно откладывалась, но на форуме стороны, по данным “Ъ-Черноземье”, запланировали завершить ее в декабре 2019-го. До 21 октября мэрия Воронежа, единственный акционер АО, принимает заявки от желающих приобрести у нее ценные бумаги, сам конкурс должен пройти 29 октября.
По данным “Ъ-Черноземье”, у «Россетей» не должно быть реальных конкурентов на конкурсе. Претендовавшие на актив ранее и даже опередившие «Россети» на впоследствии отмененном конкурсе в 2018 году структуры известного воронежского коммунальщика Вадима Ишутина в этот раз участвовать в нем не будут, актив им больше неинтересен, сказал собеседник “Ъ-Черноземье” в окружении предпринимателя. Он также предположил, что власти могли закрыть сделку с «Россетями» и ранее, но компания «затягивала процесс, чтобы добиться максимальной скидки» и приобрести предприятие по стоимости акций в 1,5 млрд руб., без обязанности погашать до 700 млн руб. долгов.
Чтобы конкурс был признан состоявшимся и не вызвал претензий у антимонопольщиков, вместе с «Россетями» в нем может поучаствовать дружественное им, но непрофильное юрлицо, предположил другой источник “Ъ-Черноземье” на рынке.
В компании не ответили, подали ли уже заявку на конкурс. В мэрии Воронежа также не стали уточнять, были ли приняты документы от кого-либо из потенциальных участников.
Следующим этапом объединения электросетей и трансформаторных подстанций региона в «Россетях» должен стать переход к холдингу подобных активов в районах Воронежской области. Как правило, они находятся на балансе профильных МУПов. По словам собеседника “Ъ-Черноземье”, представители «Россетей» накануне презентовали господину Гусеву свое видение условий и этих сделок, но губернатор высказал по ним ряд замечаний, хотя концептуально поддержал. Теперь компания будет прорабатывать формат покупки сетей в районах в соответствии с его пожеланиями.
«Сети в районах области тоже будем готовить к продаже. Это снижает риски деградации сетей. И муниципалы в районах, и частники, у которых есть такие активы, не вкладываются даже в безаварийное содержание, не говоря о развитии. А необходимо каждый год на территории области вкладывать минимум 2,5 млрд руб., чтобы поддерживать состояние и немного развивать мощности», — говорил ранее Александр Гусев. Одним из возможных форматов он называл акционирование МУПов по аналогии с ВГЭС.
Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов считает, что лишь акционирование может заинтересовать покупателя: «Формат концессии в данной ситуации выгоден исключительно властям, поскольку позволяет сохранить значительную долю контроля над деятельностью оператора. Это вряд ли вписывается в стратегию “Россетей” по консолидации электросетевых активов в макрорегионе, — сказал эксперт. — Оперативное принятие решений требует "ручного" управления активами, что в рамках концессионного соглашения затруднительно. МУПы не являются собственниками электросетевого комплекса, им владеет муниципалитет, а предприятия лишь управляют активами. Для их передачи холдингу МУПы должны быть преобразованы в акционерные общества, которые получат электросетевые активы уже на правах собственности, и только тогда будет возможна их продажа».
Господин Пахомов при этом отметил, что покупку электросетей в районах Воронежской области через акционирование осложнит большое количество МУПов и собственников: «Необходимо либо консолидировать их в региональной собственности и продавать как одно АО, либо это будет громоздкий процесс с множеством конкурсов по активам в каждом из районов».
Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что акционирование всех электросетевых МУПов Воронежской области может потребовать большого количества времени — более двух лет. Он напомнил, что возможна и аренда активов, которыми управляют предприятия: «Такая схема уже была реализована при продаже "Россетям" имущества муниципалитетов в Удмуртии». Также, по словам господина Пикина, возможна продажа именно активов, без акционирования МУПов, для этого региональные депутаты должны внести электросети в план приватизации, согласовав это с Минэкономразвития. Еще один формат, как добавил эксперт, — передача муниципальных активов в собственность Росимущества, уже после этого «Россети» смогут обратиться в Минэкономразвития для приема их в оперативное управление.
На первом конкурсе по прямой продаже имущества МУП «Воронежская горэлектросеть» ПАО «МРСК Центра» опередило АО «ГЭС», близкое Вадиму Ишутину. Даже после переоценки заявок по требованию ФАС госкомпания не смогла стать победителем