Воронежская область попала в «Россети»

ПАО «Россети» предварительно согласовало с воронежскими властями передачу ему из муниципальной собственности электросетевых активов не только в Воронеже, но и в районах области. В декабре должна быть закрыта сделка по продаже «Россетям» имущества АО «Воронежская горэлектросеть» — претендовавшие на него ранее местные компании отказались от конкуренции. Сумма сделки может составить от 1,5 до 2,2 млрд руб. С форматами работы в районах компания пока определяется. Эксперты считают, что ситуацию осложнит разрозненность множества профильных МУПов.



Топ-менеджмент «Россетей» и губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудили параметры сделок по покупке электросетевых активов в Воронеже и районах области во время завершившегося накануне форума «Российская энергетическая неделя». Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в самой компании. «Обсуждались перспективы реализации оптимальной модели управления электросетевым комплексом региона… В рамках реализации целевой модели представляет интерес консолидация электросетевых активов во всех регионах присутствия компании», — сказали там, пояснив, что «целевая модель» предполагает создание единого центра управления сетями, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также интеграцию дорожного, уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки в электросетевой комплекс региона.

Продажа «Россетям» (до ребрендинга компании — МРСК Центра) владеющего большей частью электросетевого комплекса Воронежа АО «Воронежская горэлектросеть» обсуждалась с начала 2017 года, сделка неоднократно откладывалась, но на форуме стороны, по данным “Ъ-Черноземье”, запланировали завершить ее в декабре 2019-го. До 21 октября мэрия Воронежа, единственный акционер АО, принимает заявки от желающих приобрести у нее ценные бумаги, сам конкурс должен пройти 29 октября.

По данным “Ъ-Черноземье”, у «Россетей» не должно быть реальных конкурентов на конкурсе. Претендовавшие на актив ранее и даже опередившие «Россети» на впоследствии отмененном конкурсе в 2018 году структуры известного воронежского коммунальщика Вадима Ишутина в этот раз участвовать в нем не будут, актив им больше неинтересен, сказал собеседник “Ъ-Черноземье” в окружении предпринимателя. Он также предположил, что власти могли закрыть сделку с «Россетями» и ранее, но компания «затягивала процесс, чтобы добиться максимальной скидки» и приобрести предприятие по стоимости акций в 1,5 млрд руб., без обязанности погашать до 700 млн руб. долгов.

Чтобы конкурс был признан состоявшимся и не вызвал претензий у антимонопольщиков, вместе с «Россетями» в нем может поучаствовать дружественное им, но непрофильное юрлицо, предположил другой источник “Ъ-Черноземье” на рынке.

В компании не ответили, подали ли уже заявку на конкурс. В мэрии Воронежа также не стали уточнять, были ли приняты документы от кого-либо из потенциальных участников.

Следующим этапом объединения электросетей и трансформаторных подстанций региона в «Россетях» должен стать переход к холдингу подобных активов в районах Воронежской области. Как правило, они находятся на балансе профильных МУПов. По словам собеседника “Ъ-Черноземье”, представители «Россетей» накануне презентовали господину Гусеву свое видение условий и этих сделок, но губернатор высказал по ним ряд замечаний, хотя концептуально поддержал. Теперь компания будет прорабатывать формат покупки сетей в районах в соответствии с его пожеланиями.

«Сети в районах области тоже будем готовить к продаже. Это снижает риски деградации сетей. И муниципалы в районах, и частники, у которых есть такие активы, не вкладываются даже в безаварийное содержание, не говоря о развитии. А необходимо каждый год на территории области вкладывать минимум 2,5 млрд руб., чтобы поддерживать состояние и немного развивать мощности», — говорил ранее Александр Гусев. Одним из возможных форматов он называл акционирование МУПов по аналогии с ВГЭС.

Директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов считает, что лишь акционирование может заинтересовать покупателя: «Формат концессии в данной ситуации выгоден исключительно властям, поскольку позволяет сохранить значительную долю контроля над деятельностью оператора. Это вряд ли вписывается в стратегию “Россетей” по консолидации электросетевых активов в макрорегионе, — сказал эксперт. — Оперативное принятие решений требует "ручного" управления активами, что в рамках концессионного соглашения затруднительно. МУПы не являются собственниками электросетевого комплекса, им владеет муниципалитет, а предприятия лишь управляют активами. Для их передачи холдингу МУПы должны быть преобразованы в акционерные общества, которые получат электросетевые активы уже на правах собственности, и только тогда будет возможна их продажа».

Господин Пахомов при этом отметил, что покупку электросетей в районах Воронежской области через акционирование осложнит большое количество МУПов и собственников: «Необходимо либо консолидировать их в региональной собственности и продавать как одно АО, либо это будет громоздкий процесс с множеством конкурсов по активам в каждом из районов».

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин полагает, что акционирование всех электросетевых МУПов Воронежской области может потребовать большого количества времени — более двух лет. Он напомнил, что возможна и аренда активов, которыми управляют предприятия: «Такая схема уже была реализована при продаже "Россетям" имущества муниципалитетов в Удмуртии». Также, по словам господина Пикина, возможна продажа именно активов, без акционирования МУПов, для этого региональные депутаты должны внести электросети в план приватизации, согласовав это с Минэкономразвития. Еще один формат, как добавил эксперт, — передача муниципальных активов в собственность Росимущества, уже после этого «Россети» смогут обратиться в Минэкономразвития для приема их в оперативное управление.

Сергей Калашников, Андрей Цветков