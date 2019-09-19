Инвестиции приподнимают тарифы

В 2020 году плата за коммунальные услуги для жителей Воронежа может значительно вырасти. По просьбе мэрии депутаты гордумы планируют обратиться к губернатору Александру Гусеву с предложением установить предельный уровень роста тарифов для горожан на следующий год в размере 7%. Это значительно выше индекса, который был установлен правительством РФ для региона на 2019 год (2%). Городские власти рассчитывают на повышение тарифов из-за запланированных инвестиционных программ «Квадры», «РВК-Воронеж» и ООО «Энерговид» на общую сумму 7,8 млрд руб. По словам мэра Вадима Кстенина, в противном случае добиться надежного обеспечения жителей жилищно-коммунальными услугами невозможно; а рост тарифов уже был обозначен в концессионных соглашениях.

Проект решения «Об инициативе установления предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги…» в Воронеже на 2020 год вчера рассматривался депутатами городской думы. Решение об обращении к губернатору Александру Гусеву с просьбой установить предельный индекс на уровне 7% (с 1 июля 2020 года по отношению к декабрю 2019-го) было принято большинством голосов.

На 2019 год правительство РФ устанавливало для Воронежской области предельно допустимый индекс в размере 2%. На 2020 год федеральные власти еще не назначали регионам предельные индексы. При этом рост тарифов для одних коммунальных предприятий может быть более высоким, для других — ниже: регламентируется средний уровень роста. Уровень выше предельного может устанавливаться регионами для реализации инвестпрограмм — именно этим и руководствуется мэрия Воронежа, сообщая о предстоящих масштабных вложениях в коммунальное хозяйство города.

В мэрии напоминают о трех крупных инвестпрограммах. ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал», структуру «Альфа-групп») в рамках концессионного соглашения с марта 2012 года модернизирует городские сети водоснабжения и водоотведения. В 2019-2024 годах компания планирует вложить 4,07 млрд руб. «Для выполнения запланированных мероприятий в 2020 году "РВК-Воронеж" необходимо повышение тарифов на водоотведение правобережной части на 15%, левобережной части на 7,5%, по водоснабжению на 4,5%», — констатируется в пояснительной записке к проекту решения. Напомним, «РВК-Воронеж» также является претендентом на приобретение Левобережных очистных сооружений (они тоже требуют вложений), но эти планы в пояснительной записке не упоминаются.

В 2019 году в коммунальном хозяйстве города появился еще один крупный концессионер: в начале февраля «Квадра» приняла в концессию имущество убыточного МКП «Воронежтеплосеть». В течение 15 лет компания должна будет вложить в теплосетевое хозяйство 3,7 млрд руб. В концессионном соглашении «Квадры» на 2020 год установлен максимальный рост тарифов на тепловую энергию на размере 6,5%, — это также требует повышения уровня предельного роста тарифов.

Кроме того, увеличение тарифов необходимо для реконструкции 22 участков тепловых сетей и котельной на улице Планетной (в районе трассы М-4), находящихся под управлением ООО «Энерговид» Леонида Бовыкина, Евгения Подгорного и Вячеслава Коберника. Это муниципальное имущество было передано компании в управление в 2012 году. В 2020–2023 годах «Энерговид» планирует вложить в повышение надежности сетей предприятия (а в дальнейшем может приватизировать имущество) 8,9 млн руб. Для этого компании необходимо повышение тарифа на 8%.

«С учетом планируемого повышения тарифов для ПАО "Квадра", ООО "РВК-Воронеж" и ООО "Энерговид" был проведен анализ роста платы граждан. Максимальный рост по отношению декабря 2020-го к декабрю 2019 года составит 7% для жителей правобережной части Воронежа в зоне теплоснабжения ПАО "Квадра" и жителей левобережной части в зоне теплоснабжения ООО "Энерговид"», — констатировал руководитель управления ЖКХ мэрии Дмитрий Соломаха. Такой показатель городские власти и хотят установить как максимальный по городу.

Планируемый рост тарифов традиционно не одобрили депутаты гордумы от КПРФ: Константин Ашифин и Андрей Померанцев выразили недоумение, почему рост происходит только после передачи муниципального имущества в концессию. «Все делается для надежности энергосистемы. Мы прекрасно понимаем, что без вложений эту сферу не отрегулировать. Люди жалуются на частые порывы, необходимо немедленное вложение инвестиций, — пояснил мэр Вадим Кстенин. — А “Воронежтеплосети” не дали бы кредиты на проекты с длительной окупаемостью. Мы идем на повышение ради реализации инвестпрограмм. Если вы думаете, что можно поднять тариф на три копейки и этого хватит на обеспечение состояния сетей, вы заблуждаетесь».

Олег Мухин