В Сети требуют оправдать тюменского солдата, застрелившего сослуживцев

В интернете начали собирать подписи в поддержку тюменского солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восьмерых своих сослуживцев в войсковой части Забайкальского края. Подписавшие петицию просят отправить парня на реабилитацию и вынести оправдательный приговор. Петицию поддержали уже более 2 тыс. человек. Она адресована главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона. По предварительным данным, Рамиль Шамсутдинов выпустил в своих сослуживцев две обоймы, восемь человек погибли, двое ранены. Военным следственным отделом СКР по Дровянинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Рамилю Шамсутдинову 20 лет, он был призван из поселка Вагай Тюменской области. Молодой человек служил четыре месяца. Сразу после инцидента военные заявили, что у солдата мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».

По данным источников “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела военным следственным управлением СКР проверяется несколько версий происшедшего, в том числе о том, что сослуживцы могли преследовать рядового Шамсутдинова из-за его национальности.

На первом допросе Рамиль Шамсутдинов заявил о том, что не сожалеет о случившемся, пишет telegram-канал Baza. Его поддерживают и жители поселка Вагай, родители солдата также не верят, что их сын без причины совершил такой жестокий поступок.

«Надо узнать, что там на самом деле произошло. Здесь-то он был правильно воспитан, все было нормально. Мое личное мнение: человек не мог просто так взяться за оружие. Значит, что-то случилось. Что-то же его вывело из себя до такой степени, что он был готов убить полмира. Он неплохой парень — добрый, общительный, неконфликтный. Мужик. У него действительно ни с кем никогда конфликтов не было», — рассказал отец солдата Салим Шамсутдинов «Ura.ru». По его словам, Рамиль хотел служить в армии.