Суд арестовал на два месяца тюменского солдата, расстрелявшего сослуживцев

Читинский гарнизонный военный суд арестовал до 27 декабря Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, пишет ТАСС. Срочнику предъявлено обвинение в совершении преступления по п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Напомним, трагедия произошла вечером 25 октября в войсковой части 54160 Дровянинского гарнизона. По предварительным данным, Рамиль Шамсутдинов выпустил в своих сослуживцев две обоймы, восемь человек погибли, двое ранены и находятся в тяжелом состоянии.

Рамиль Шамсутдинов был призван из поселка Вагай Тюменской области, на службе он находился четыре месяца. Сразу после инцидента военные заявили, что у солдата мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы». По данным источников “Ъ”, в рамках расследования уголовного дела военным следственным управлением СКР проверяется несколько версий происшедшего, в том числе о том, что сослуживцы могли преследовать рядового Шамсутдинова из-за его национальности.

Сам Шамсутдинов на первом допросе завил, что не сожалеет о содеянном. В Интернете собирают подписи за его оправдание и дальнейшую реабилитацию.