Тюменский солдат, застреливший сослуживцев, не сожалел о случившемся Основная версия трагедии – неуставные отношения в части

На первом допросе Рамиль Шамсутдинов, застреливший вечером в пятницу, 25 октября, восемь своих сослуживцев в Забайкальском крае, заявил о том, что не сожалеет о случившемся. Как сообщает telegram-канал Baza, основной версией трагедии стали неуставные отношения в части. СКР намерен проверить руководство воинской части, которое допустило случившееся.

Военным следственным отделом СКР по Дровянинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Стрелку 20 лет, он родом из поселка Вагай Тюменской области. Молодой человек служил четыре месяца.

Все что известно о стрелке читайте в материале «Ъ-Урал»