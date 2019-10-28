Болгария высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Болгария заподозрила первого секретаря посольства России в шпионаже, сообщается на сайте прокуратуры страны. По данным ведомства, с сентября 2018 года он якобы передавал информацию, представляющую государственную тайну. Имя дипломата не называется. На сайте посольства указано, что эту должность занимают девять человек.

В связи с инцидентом болгарская сторона «высказала пожелание», чтобы российский дипломат покинул страну до конца понедельника, 28 октября. «По информации МИДа, лицо уже покинуло территорию Болгарии»,— цитирует ТАСС болгарский МИД. Представитель посольства России в Болгарии воздержался от комментариев, сообщает «РИА Новости».

По данным прокуратуры Болгарии, российский дипломат регулярно общался с болгарскими гражданами, в том числе и с высокопоставленными чиновниками, которые имеют доступ к секретной информации. Эти сведения касались Болгарии, Евросоюза и НАТО. Чтобы получить нужную информацию, российский дипломат якобы предлагал и материальное вознаграждение.

Напомним, в сентябре Болгария обвинила в шпионаже председателя национального движения «Русофилы» Николая Малинова. Прокуратура заявила, что он якобы собирал информацию о внутренней и внешней политике Болгарии. Тогда же Болгария по обвинению в шпионаже запретила въезд в страну председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.