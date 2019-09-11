Прокуратура Болгарии обвинила лидера движения «Русофилы» в шпионаже в пользу России

Прокуратура Болгарии полагает, что председатель Национального движения «Русофилов» Николай Малинов занимался шпионажем в пользу России, сообщил генеральный прокурор страны Сотир Цацаров на брифинге, транслировавшемся «Каналом 3». Как утверждают в прокуратуре, за последние шесть месяцев гражданин Болгарии Николай Малинов посетил Москву более 30 раз.

«Мы считаем, что он собирал данные о болгарской внутренней, внешней политике и не только в интересах общества "Двуглавый орел" и Российского института стратегических исследований, которые базируются на территории России»,— сообщил журналистам прокурор (перевод по ТАСС).

Как добавил господин Цацаров, гражданин Болгарии Николай Малинов, задержанный накануне, был освобожден из-под ареста под залог в 50 тыс. левов ($28 тыс.) и подписку о невыезде. Расследование в его отношении продолжается.

По версии прокуратуры, господин Малинов обеспечивал деятельность неправительственных организаций, курировал создание интернет-сайтов, телевизионного канала, влиятельного аналитического центра и создание партии, которая могла бы постепенно перерасти во влиятельную электоральную силу. Кроме того, болгарская прокуратура полагает, что лидер «Русофилов» собирался участвовать в приобретении болгарского телекоммуникационного оператора «Виваком» с помощью средств российского банка. «Его целью было влияние на политическую жизнь "не явно", а тайным способом»,— добавил заместитель главного прокурора Иван Гешев.

В прокуратуре заявили, что во время обысков было найдено множество документов, в том числе докладные записки, которые доказывают, что господин Малинов работал против национальных интересов Болгарии.

Движение «Русофилы» было создано в марте 2003 года в Софии. Основной целью движения является развитие сотрудничества с Россией и поддержание дружбы между народами двух стран. Президент России Владимир Путин в сентябре 2011 года наградил господина Малинова медалью Пушкина, а в мае 2019-го — орденом Дружбы.