Болгария запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву из-за дела о шпионаже

В связи с уголовным делом о шпионаже Болгария запретила въезд в страну председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву, сообщил депутатам Народного собрания (парламента) Болгарии прокурор республики Сотир Цацаров. Господину Малофееву нельзя посещать страну в течение десяти лет.
Ранее аналогичные ограничения ввели против бывшего директора Российского института стратегических исследований генерал-лейтенанта в запасе Леонида Решетникова. Решение приняло Государственное агентство национальной безопасности на основании закона об иностранных гражданах.
По мнению прокуратуры, господа Малофеев и Решетников используя общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и Русский институт стратегических исследований финансировали проекты лидера болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова, которого обвиняют в шпионаже.
Как рассказал прокурор, в рамках расследования дела изучалось движение денежных потоков к господину Малинову. Средства поступали от иностранных организаций и граждан и были направлены «на переориентацию болгарской внешней и внутренней политики».
Доказательством называют докладную записку Николая Малинова о мероприятиях по проекту «Болгария», который якобы направлен «на смену существующей в стране общественно-политической обстановки в угоду иностранных интересов».
«Это расследование не преследует идеи. Когда речь идет о деньгах и влиянии, направленных против интересов национальной безопасности Болгарии, то это преступление»,— сказал прокурор (цитата по ТАСС).
Движение «Русофилы» появилось в 2003 году в Софии. Целью создания называли развитие сотрудничества с Россией и поддержание дружбы между странами. В 2011 году Владимир Путин наградил господина Малинова медалью Пушкина, а в 2019 году — орденом Дружбы.
просмотров: 694308
просмотров: 167154
просмотров: 121806
просмотров: 105650
просмотров: 86718