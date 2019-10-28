МИД России: большая часть долгов Африки была списана в 1990-е годы

Россия простила Африке большую часть долга из $20 млрд еще в 1990-е годы во время переговоров Парижского клуба, заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

«Основная масса этих средств была списана еще в 1990-е годы в рамках переговоров Парижского клуба. Я как раз в это время работал в Париже, был свидетелем этих переговоров»,— сказал господин Озеров на круглом столе в клубе «Валдай» (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, вопросы по списанию задолженности необходимо адресовать к финансовому блоку в правительстве. Замдиректора департамента добавил, что списание долгов облегчило экономическое положение некоторых африканских государств.

«Историю можно переписать, но нельзя отменить. Их списание — это существенное облегчение для африканских государств. Существенное облегчение их ситуации»,— сказал господин Озеров.

Напомним, 23–24 октября в Сочи прошел первый форум «Россия—Африка». Президент России Владимир Путин, выступая на саммите, сказал, что Москва списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, имевшиеся у стран Африки задолженности «тормозили развитие сотрудничества и взаимодействия» российских компаний с этими странами.

Подробности — в публикации “Ъ” «С Африкой надо чаще встречаться».