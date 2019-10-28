Срочника отправили в СИЗО

Рядовой Рамиль Шамсутдинов, в минувшую пятницу застреливший восьмерых сослуживцев, арестован на два месяца. Следствие предъявило ему обвинение в убийстве двух и более лиц. Тем временем в интернете организован сбор подписей в его поддержку. Подписи поставили уже почти шесть тыс. человек, которые считают солдата жертвой дедовщины.

Решение о мере пресечения для Рамиля Шамсутдинова выносил Читинский гарнизонный военный суд. Следственное управление СКР по Восточному военному округу, предъявившее ему обвинение в убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), настаивало на аресте подозреваемого. «По результатам рассмотрения данного постановления обвиняемому Шамсутдинову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца»,— говорится в сообщении на сайте военного суда.

Обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая должна будет установить его состояние в момент трагедии.

Как сообщила руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева, для проведения экспертизы Шамсутдинова могли привезти в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, расположенный на базе 321-го военного госпиталя в Чите.

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Как ранее сообщал “Ъ”, 25 октября в войсковой части №54160, расположенной в 85 км от Читы в закрытом поселке Горный Забайкальского края, во время смены караула рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь из автомата по своим сослуживцам. В результате были убиты два офицера, пятеро срочников и один контрактник. Еще двое военнослужащих тяжело ранены. Сам стрелявший был сразу задержан, сопротивления он не оказывал. В понедельник одного из пострадавших — срочника Евгения Графова — с тяжелейшей травмой головы доставили в Москву, где, как сообщают его родственники, он пришел в сознание.

В Минобороны заявили, что преступление могло произойти из-за нервного срыва, вызванного личными, а не служебными обстоятельствами.

Разбираться в обстоятельствах произошедшего в субботу в военную часть прилетела комиссия во главе с замминистра обороны РФ Андреем Картаполовым. По данным источников “Ъ” в следственных органах, проверяется несколько версий, в том числе о том, что сослуживцы могли преследовать рядового Шамсутдинова из-за его национальности. Юрист Анастасия Коптеева сообщала “Ъ”, что среди убитых были двое дембелей, которые на следующий день должны были уехать из части домой.

По неофициальным данным, во вторник в поселке Горный пройдут похороны двоих погибших.

Тем временем в интернете начался сбор подписей в поддержку Шамсутдинова. Подписавшие петицию просят отправить рядового на реабилитацию и вынести оправдательный приговор. Обращение собрало уже 5,8 тыс. человек.

Земляки солдата сомневаются, что он открыл стрельбу без серьезных оснований.

По словам односельчан, Рамиль Шамсутдинов намеренно выбрал кадетский класс, где занимался под руководством местного ветерана боевых действий Семена Зайнуллина. «Я до сих пор не понимаю, что могло произойти. Когда мы его провожали, то он мне сказал, что, скорее всего, там и останется, он очень хотел служить Родине. Я не верю в то, что его могло что-то нетяжелое вывести из равновесия. Тут явно какая-то сложная причина. Его главная вина в том, что он не пошел решать проблему другим путем, а поднял оружие. Хотя, может быть, ему не давали телефон, чтобы связаться с кем-то, кто мог ему помочь»,— говорит господин Зайнуллин. По его словам, сейчас отец и братья арестованного солдата (также проходили военную подготовку у Семена Зайнуллина) ждут известий от следствия, после чего поедут к Рамилю Шамсутдинову.

В администрации Вагайского района и средней общеобразовательной школе, где учился Шамсутдинов, официально общаться на тему происшествия не стали. Впрочем, в неофициальных беседах сельчане говорили, что были шокированы поступком Шамсутдинова, но считают, что у этого могла быть веская причина. «Он хорошо себя зарекомендовал в обучении. Был патриотом, волевым парнем. Всегда старался быть лидером. В дурных кампаниях замечен не был»,— пояснили собеседники “Ъ”. Впрочем, пока сами знакомые солдата не участвуют в акции по сбору подписи в его поддержку.

Екатерина Еременко, Иркутск; Игорь Лесовских, Екатеринбург