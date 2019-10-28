Оборот маркетплейса «Беру» превысил 2 млрд рублей в месяц

Месячный товарооборот маркетплейса «Беру» (входит в группу «Яндекс.Маркет» — совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка) превысил 2 млрд руб. О финансовых и операционных результатах за третий квартал рассказали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Выручка всей группы компаний выросла на 143% год к году, абсолютные цифры не раскрываются. Средняя дневная аудитория сервиса для сравнения цен «Яндекс.Маркет» в третьем квартале составляла 3,2 млн уникальных пользователей. Этот показатель не изменился в сравнении со вторым кварталом.

Оборот «Беру» превышает 2 млрд руб. в месяц, ежедневно маркетплейс доставляет 100 тыс. товаров., говорится в пресс-релизе. Собственные продажи «Беру» на маркетплейсе пока превышают половину оборота, но планируется, что продажи магазинов-партнеров скоро достигнут 50% в общем обороте. Сейчас у «Беру» насчитывается около 3 тыс. партнеров.

В прошлом квартале группа «Яндекс.Маркет» отчиталась о выручке в 3,9 млрд руб. Маркетплейс «Беру» запущен в бета-версии в мае 2018 года, официально — в октябре того же года. В мае президент Сбербанка Герман Греф говорил, что выручка «Беру» превысила 1 млрд руб.

За полтора года существования «Яндекс.Маркета» в качестве совместного предприятия (СП) «Яндекса» и Сбербанка компания потратила на развитие около четверти из выделенных в 2018 году 30 млрд руб. «Яндекс.Маркет» планирует продолжить инвестировать, в том числе в логистические объекты и сеть собственных постаматов. Но задача вхождения интернет-магазина «Беру» в топ-3 на российском рынке пока выглядит слишком сложной, считают аналитики.

Подробнее о затратах СП читайте в публикации “Ъ”.