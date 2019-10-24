«Беру» взял четверть

За полтора года существования «Яндекс.Маркета» в качестве совместного предприятия (СП) «Яндекса» и Сбербанка компания потратила на развитие около четверти из выделенных в 2018 году 30 млрд руб. «Яндекс.Маркет» планирует продолжить инвестировать, в том числе в логистические объекты и сеть собственных постаматов. Но задача вхождения интернет-магазина «Беру» в топ-3 на российском рынке пока выглядит слишком сложной, считают аналитики.

«Яндекс.Маркет» освоил примерно четверть полученных инвестиций, рассказал “Ъ” гендиректор компании Максим Гришаков, точный размер он не раскрывает. Всего «Яндекс.Маркет» получил от Сбербанка 30 млрд руб., рассказывал господин Гришаков в интервью “Ъ” 9 ноября 2018 года.

Сделка по созданию СП «Яндекса» и Сбербанка на базе «Яндекс.Маркета» была закрыта в апреле 2018 года. В октябре того же года «Яндекс.Маркет» полноценно запустил интернет-магазин «Беру», а в ноябре начал тестирование маркетплейса Bringly. Весной 2019 года оборот «Беру» впервые превысил 1 млрд руб. в месяц. Главная задача — завоевание доли рынка, говорил “Ъ” 24 мая 2019 года президент Сбербанка Герман Греф. «Беру», по его мнению, в течение трех-четырех лет должен стать «вторым игроком» на рынке.

В «Яндекс.Маркете» уточняют, что инвестиции пошли в развитие логистической инфраструктуры. По словам Максима Гришакова, компания планирует открыть еще несколько объектов в городах-миллионниках, инвестиции превысят 1 млрд руб. Кроме того, в виде эксперимента «Яндекс.Маркет» установил в Москве и Петербурге 50 постаматов и планирует довести их количество до нескольких тысяч в 2020 году. «Мы хорошо капитализированы, это большой плюс. Многие компании пытаются искать деньги для развития. У нас они на следующие три года есть, чтобы активно продолжать расти и конкурировать за покупателя»,— заявил господин Гришаков.

В июле сайт The Bell сообщал, что Сбербанк и «Яндекс» недовольны тем, как складывается партнерство. О том, что они могут «развестись», слышали источники “Ъ” в инвестиционных кругах. Сбербанк активно привлекает других партнеров: в июле он объявил о планах по созданию СП с Mail.ru Group, а в августе закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group. «Сбербанк строит экосистему, они анонсировали это несколько лет назад. Мы тоже часть этой экосистемы»,— поясняет Максим Гришаков. По его словам, «Яндекс.Маркет» продолжает строить бизнес, а его «акционеры могут общаться на разные темы».

В «Яндексе» и Сбербанке утверждают, что довольны бизнесом. «"Беру" продемонстрировал отличные результаты роста, менее чем за год пройдя путь, на который другим площадкам потребовались долгие годы, и продолжает расти впечатляющими темпами»,— заявил “Ъ” представитель Сбербанка. По его словам, в ближайшие несколько лет выход «Беру» на безубыточность не ожидается.

«Яндекс.Маркет» мог вложить 7 млрд руб. в «Беру» и до 500 млн руб. в Bringly, оценивает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Компания привлекла средства, сопоставимые с теми, что есть у других крупных игроков, но рост интернет-ритейлеров происходит за счет «работы в минус», которая может съесть имеющиеся запасы, предупреждает партнер «Делойт» в СНГ Антон Шульга. «По многим товарным категориям лояльность пользователя очень низкая, он делает выбор преимущественно по цене. В связи с этим возможность дать скидку, зачастую в минус для бизнеса, будет долго оставаться способом привлечения и удержания клиентов»,— поясняет он.

«Беру» быстро набирает обороты по посещаемости, но компании еще далеко до основных конкурентов — Wildberries и Оzon, указывает руководитель группы Deloitte Digital Максим Шапировский. Сложно представить сценарий, при котором «Беру» станет вторым или даже третьим игроком в e-commerce России в ближайшие два-три года, отмечает старший аналитик «Атона» Виктор Дима. По его мнению, лидерство сохранят AliExpress, Wildberries и Ozon, а в потребительской электронике — «М.Видео».

Владислав Новый