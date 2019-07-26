Выручка «Яндекс.Маркета» выросла на 169%

Группа компаний «Яндекс.Маркет» (совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка) в апреле—июне получила выручку в размере 3,9 млрд руб., рост год к году составил 169%, следует из отчетности группы (.pdf).

Как отмечается, существенный вклад в нее внес маркетплейс «Беру», запущенный в мае прошлого года. Его ежемесячный оборот превышает 1 млрд руб., ежемесячная аудитория достигла 9 млн человек. За три месяца к маркетплейсу подключились более 700 интернет-магазинов и производителей, общее число магазинов на платформе превышает 2,1 тыс. Продажи партнеров на «Беру» обеспечивают более 30% в общем обороте, маркетплейс планирует наращивать эту долю.

Выручка сервиса для сравнения цен «Яндекс.Маркет» выросла на 30% по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составила 1,8 млрд руб. Аудитория сервиса продолжает расти, говорится в сообщении: «В среднем во втором квартале 2019 года дневная аудитория составляла 3,2 млн уникальных пользователей, показатель вырос на 32% по отношению ко второму кварталу прошлого года».

Напомним, консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% и составила 41,4 млрд руб.

Дмитрий Шестоперов