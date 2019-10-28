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ЕС согласился на отсрочку «Брексита» до 31 января

Лидеры стран—членов Евросоюза согласились на перенос сроков выхода Великобритании из ЕС на три месяца. Отсрочку «Брексита» предложил председатель Европейского совета Дональд Туск после того, как британский премьер-министр Борис Джонсон решил приостановить рассмотрение законопроекта о выходе страны из ЕС.

Отведенный на обсуждение условий «Брексита» срок истекал 31 октября. «27 стран ЕС согласились удовлетворить просьбу Великобритании о "гибком" продлении "Брексита" до 31 января 2020 года»,— написал Дональд Туск в Twitter.

В октябре парламент Великобритании во втором чтении одобрил сделку по «Брекситу», которая была достигнута на саммите ЕС, но отказался поддержать правительство по вопросу о сроках рассмотрения билля о «Брексите». Борис Джонсон попросил Палату общин поддержать проведение всеобщих выборов 12 декабря. Взамен британский премьер готов дать парламенту дополнительное время на обсуждение его варианта договора по «Брекситу».

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».

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