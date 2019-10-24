Джонсон призвал парламент согласиться на досрочные выборы 12 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон просит Палату общин поддержать проведение всеобщих выборов 12 декабря. Взамен британский премьер готов дать парламенту дополнительное время на обсуждение его варианта договора по «Брекситу». Для объявления досрочных выборов необходима поддержка двух третей членов Палаты общин.

«Если им действительно нужно больше времени на изучение этого великолепного договора, то они его получат — но только если согласятся на всеобщие выборы 12 декабря»,— сказал господин Джонсон в интервью BBC.

Премьер ожидает, что Европейский союз продлит отведенный на обсуждение договора срок (истекает 31 октября). Сам он выступает против продления — господин Борис Джонсон хотел бы, чтобы его вариант договора был принят как можно быстрее.

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Отвечая на вопрос о том, что будет, если Лейбористская партия проголосует против выборов, господин Джонсон заявил, что его Консервативная партия «будет каждый день работать для того, чтобы освободить жителей страны от парламента, который стал бесполезным». При этом в своем Twitter глава британского правительства предложил лидеру лейбористов Джереми Корбину поддержать его сделку с ЕС и избежать вероятности жесткого «Брексита», если Брюссель согласится отсрочить выход королевства из состава сообщества лишь на несколько недель.

На текущей неделе британский парламент во втором чтении одобрил сделку по «Брекситу», которая была достигнута на саммите Евросоюзе 17 октября, но отказался поддержать правительство по вопросу о сроках рассмотрения билля о «Брексите». В ответ на эти действия председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о намерении рекомендовать лидерам стран Евросоюза согласиться на отсрочку «Брексита» на 31 января 2020 года.

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».