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Туск посоветует лидерам ЕС одобрить отсрочку «Брексита»

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что будет рекомендовать лидерам стран Евросоюза согласиться на отсрочку «Брексита». Заявление последовало после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил приостановить рассмотрение законопроекта о выходе из ЕС.

«После решения Бориса Джонсона поставить процесс ратификации соглашения на паузу и с целью избежать жесткого “Брексита” буду рекомендовать принять запрос Великобритании о переносе крайнего срока»,— приводит Reuters слова господина Туска.

Ранее Палата общин Великобритании проголосовала против рассмотрения сделки господина Джонсона с Евросоюзом в трехдневный срок. За несколько часов до голосования глава правительства заявил, что, если Палата общин не поддержит предложенный правительством план по выходу из ЕС, законопроект будет снят с рассмотрения и будут инициированы досрочные парламентские выборы.

О том, как прошение в ЕС может стать предметом судебного разбирательства,— в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».

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