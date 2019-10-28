Суд арестовал солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

Читинский гарнизонный военный суд арестовал солдата Рамиля Шамсутдинова, застрелившего шестерых сослуживцев и двух офицеров в Забайкалье. Как заявили ТАСС в суде, рядовой помещен под стражу «на тот срок, о котором просило следствие». Конкретный срок в суде не уточнили.

Инцидент произошел 25 октября в войсковой части №54160 в поселке Горный. Солдат устроил стрельбу из табельного огнестрельного оружия при смене караула. По предварительным данным, у военного случился нервный срыв из-за личных обстоятельств, не связанных со службой. Возбуждено дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подробности — в материале “Ъ” «Разрядил автомат в сослуживцев».