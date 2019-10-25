В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

В воинской части, расположенной в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края, солдат открыл огонь по сослуживцам. Как передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны, восемь военных погибли и двое ранены. По предварительным данным, солдат устроил стрельбу из-за нервного срыва, который вызван личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы.

«25 октября около 18:20 часов (12:20 мск) при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинской области, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести»,— говорится в сообщении министерства. На место ЧП вылетела комиссия Минобороны России во главе с замминистра Андреем Картаполовым.

Позже стало известно, что среди погибших два офицера и шесть срочников и контрактников. Семь человек погибли на месте, еще один скончался в госпитале. По данным Telegram-канал Baza, солдат-срочник, расстрелявший солдат, прослужил в войсковой части всего четыре месяца.

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