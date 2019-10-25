СКР возбудил дело об убийстве солдатом восьми человек в Забайкалье

Военный следственный отдел Следственного комитета России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ) после того, как рядовой солдат Рамиль Шамсутдинов застрелил шестерых сослуживцев и двух офицеров в Забайкалье.

По данным следствия, стрельба произошла в 18:15 (12:15 мск) в войсковой части №54160 (находится в ЗАТО поселок Горный Улетовского района Забайкальского края). Всего погибли восемь человек, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали.

Как ранее сообщило Минобороны России, солдат начал стрельбу из табельного огнестрельного оружия при смене караула. По предварительным данным, у военнослужащего случился нервный срыв из-за личных обстоятельств, не связанных со службой. По информации Telegram-канала Baza, он прослужил в войсковой части всего четыре месяца.

Подробнее об убийстве в Забайкалье читайте в материале “Ъ” «Рядовой перебил караул».