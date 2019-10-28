В Ижевске повредили городской смартфон на «умной остановке»

Сенсорный экран городского смартфона повредили на одной из «умных» остановок в Ижевске. Об этом написал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице во «ВКонтакте».

«Отрабатываем две версии: вандализм либо технический брак. Сейчас просматриваем записи с камер видеонаблюдения. Если факт внешнего воздействия подтвердится, материалы будут переданы в полицию»,— отметил господин Бекмеметьев.

Напомним, что, «умные» остановки появились на ул. Пушкинская в Ижевске в сентябре 2019 года. Комплексы оснастили городскими смартфонами, точками доступа к Wi-Fi и видеокамерами. Сразу после установки от горожан начали поступать жалобы в связи с малым размером остановок. Затем подрядчик расширил павильоны возле остановки «Центральная площадь» с 5 м до 8 м. В октябре 2019 года администрация Ижевска объявила тендер на проведение дополнительных работ по установке навесов на остановочных павильонах. Начальная стоимость контракта составляет 1,48 млн руб.